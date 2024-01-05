İSU ALO 185 ÇAĞRI MERKEZİ 2023 YILINDA 514 BİN 550 ÇAĞRI KARŞILADI

KALİTELİ ALTYAPI VE KESİNTİSİZ HİZMET

Kocaeli genelinde 2023 yılı sonu itibariyle 923 bin 305 aboneye hizmet sağlayan İSU Genel Müdürlüğü, gerçekleştirdiği işletmecilik faaliyetlerinin kesintisiz bir şekilde devam edebilmesi amacıyla vatandaşlardan gelen talep ve ihbarları Alo 185 Çağrı Merkezi aracılığıyla kayıt altına alarak çözüme kavuşturuyor.

514 BİN 550 ÇAĞRI KARŞILANDI

Alo 185 Çağrı Merkezi’nde, modern abone ilişkileri yönetim sistemleriyle vatandaşların taleplerine tek merkezden çözüm üretiliyor. Bu kapsamda İSU Genel Müdürlüğü Alo 185 Çağrı Merkezi, 2023 yılında 514 bin 550 çağrıya cevap verdi. 7/24 hizmet sağlayan Alo 185 Çağrı Merkezi, vatandaşların talep, öneri ve şikâyetlerinin yanında planlı ve ani gelişen arızalar sonucu oluşan su kesintilerinin hızlı bir şekilde çözüme kavuşması amacıyla vatandaşla kurum arasında köprü görevi görüyor.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN 4 BİN 626 KİŞİ İLE İLETİŞİME GEÇİLDİ

İSU Genel Müdürlüğü, Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medya kanalları üzerinden vatandaşların talep, şikâyet ve önerilerini alıyor. Bu kapsamda 2023 yılında sosyal medya hesapları üzerinden gelen 4 bin 626 adet talep, şikâyet ve öneri çözüme kavuşturuldu. Ayrıca bilgi edinme kapsamında CİMER ve Açık Kapı üzerinden kuruma gelen talep, öneri ve şikâyetlerle ilgili bin 615 vatandaşın talebi de çözüme ulaştı.

MEMNUNİYET ORANI YÜZDE 97

Çağrı merkezi personeli; vatandaşlardan gelen arıza, ihbar ve talepleri online (çevrimiçi) olarak kayıt altına alarak yetkili birimlere iletiyor. İlgili İlçe Şube Müdürlüğü personeli, talep ile ilgili problemi gidermek için bölgeye en kısa sürede giderek arızalara müdahale ediyor. Arızanın giderilmesi ile birlikte çağrı merkezi personeli, talebi yapan aboneye geri dönerek talebinin karşılanıp karşılanmadığının kontrolünü sağlıyor. Yapılan işle ilgili geri dönüşlerde vatandaşların yüzde 97’si taleplerinin hızlı bir şekilde karşılık bulması neticesinde duydukları memnuniyeti ifade ederek verilen hizmet dolayısıyla teşekkürlerini iletiyor.