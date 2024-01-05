- Ekonomi

Rakı fiyatlarına dev zam!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Mey grubu alkol fiyatlarına yüzde 35 zam yansıtıldığını paylaştı. Böylece rakı fiyatlarına da zam geldi.
Rakı fiyatlarına dev zam! mask

Yeni yılda birçok kalemde yapılan fiyat artışının ardından alkole ve sigaraya art arda zamlar yansıdı.

Mey alkol grubuna zam geldiğini belirten Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yüzde 35 artış gerçekleştiğini açıkladı.

Böylece rakı fiyatlarına da zam yansıtıldı.


Dündar, zamlı listeyi X hesabı üzerinden paylaştı. 
# yeni, artış, Zam

05 Oca 2024 - 16:36 - Ekonomi

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