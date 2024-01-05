Rakı fiyatlarına dev zam!

Yeni yılda birçok kalemde yapılan fiyat artışının ardından alkole ve sigaraya art arda zamlar yansıdı.

Mey alkol grubuna zam geldiğini belirten Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yüzde 35 artış gerçekleştiğini açıkladı.

Böylece rakı fiyatlarına da zam yansıtıldı.



Dündar, zamlı listeyi X hesabı üzerinden paylaştı.