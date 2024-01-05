Bağımsız Türkiye Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Can ve Körfez Belediye Başkan Adayı Gülsüm Demir,Körfez Çankırılılar Dernek Başkanı Özgür Efe'nin babasının vefatı sebebiyle dernek lokalinde taziye ziyaretinde bulundu. Merhuma Allah'tan rahmet dileyen Can Dernek Başkanı Özgür Efe ve üyelere başsağlığında bulundu.Taziye ziyaretine Bağımsız Türkiye Partisi İl Başkanı Abdullah Erdem,İzmit İlçe Başkanı Cahit Barutçu,Körfez Belediye Başkan Adayı Gülsüm Demir ve Genç Körfezliler Taraftar Dernek Başkanı Murat Şimşek katıldı.
- Siyaset
Muharrem Can'dan taziye ziyareti
Bağımsız Türkiye Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Can ve Körfez Belediye Başkan Adayı Gülsüm Demir,Körfez Çankırılılar Derne...
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.