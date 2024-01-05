Muharrem Can'dan taziye ziyareti

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Bağımsız Türkiye Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Can ve Körfez Belediye Başkan Adayı Gülsüm Demir,Körfez Çankırılılar Dernek Başkanı Özgür Efe'nin babasının vefatı sebebiyle dernek lokalinde taziye ziyaretinde bulundu. Merhuma Allah'tan rahmet dileyen Can Dernek Başkanı Özgür Efe ve üyelere başsağlığında bulundu.Taziye ziyaretine Bağımsız Türkiye Partisi İl Başkanı Abdullah Erdem,İzmit İlçe Başkanı Cahit Barutçu,Körfez Belediye Başkan Adayı Gülsüm Demir ve Genç Körfezliler Taraftar Dernek Başkanı Murat Şimşek katıldı.