KOCAELİSPOR KASTAMONU’YA PATLADI: 4-0

İKİ DEVREDE 2’ŞER GOL

Müsabaka Spice Hotel Belek sahasında oynandı. 6 ve 14.dakikada golleri sıralayan Christian Kouakou, bir süre önce yolları ayrıldı diye açıklamayla kafaları karıştırmıştı. Son bir şans verilen İsveçli, ilk yarıdaki golleriyle göz boyadı. 74.dakikada Daniel Candeias, 90.dakikada Giorgi Beridze farkı açtı.

PAZAR GÜNÜ CLUJ İLİE OYNAYACAKLAR

Yeşil Siyahlılar, 7 Ocak Pazar saat 15.00'te Romanya Süper Lig şampiyonlarından Universitatea Cluj ile hazırlık maçı oynayacak. Kocaelispor 2.yarının ilk maçında 14 Ocak Pazar günü Manisa’ya konuk olacak. Bu arada bugünkü maçın 27.dakikasında Kastamonuspor’un penaltı vuruşunu Mehmet Enes Sarı kurtardı.