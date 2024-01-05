05 Oca 2024 - 17:12- Spor G:

KOCAELİSPOR KASTAMONU’YA PATLADI: 4-0

Trendyol 1.Lig’in ilk yarısını ikinci sırada bitiren Kocaelispor, devre arası hazırlıkları kapsamında bugün saat 15.00'te 2.Lig ekibi GMG Kastamonuspor ile karşılaştı, “Gönderildi denen sonra kampa alınan Christian Kouakou (2), Candeias ve Beridze ile fark attı

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KOCAELİSPOR KASTAMONU’YA PATLADI: 4-0 mask
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İKİ DEVREDE 2’ŞER GOL

Müsabaka Spice Hotel Belek sahasında oynandı. 6 ve 14.dakikada golleri sıralayan Christian Kouakou, bir süre önce yolları ayrıldı diye açıklamayla kafaları karıştırmıştı. Son bir şans verilen İsveçli, ilk yarıdaki golleriyle göz boyadı. 74.dakikada Daniel Candeias, 90.dakikada Giorgi Beridze farkı açtı.

PAZAR GÜNÜ CLUJ İLİE OYNAYACAKLAR

Yeşil Siyahlılar, 7 Ocak Pazar  saat 15.00'te Romanya Süper Lig şampiyonlarından Universitatea Cluj ile hazırlık maçı oynayacak. Kocaelispor 2.yarının ilk maçında 14 Ocak Pazar günü Manisa’ya konuk olacak. Bu arada bugünkü maçın 27.dakikasında Kastamonuspor’un penaltı vuruşunu Mehmet Enes Sarı kurtardı.
# Kocaelispor

05 Oca 2024 - 17:12 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

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