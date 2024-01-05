KOCAELİSPOR KASTAMONU’YA PATLADI: 4-0

İKİ DEVREDE 2’ŞER GOL
Müsabaka Spice Hotel Belek sahasında oynandı. 6 ve 14.dakikada golleri sıralayan Christian Kouakou, bir süre önce yolları ayrıldı diye açıklamayla kafaları karıştırmıştı. Son bir şans verilen İsveçli, ilk yarıdaki golleriyle göz boyadı. 74.dakikada Daniel Candeias, 90.dakikada Giorgi Beridze farkı açtı.
PAZAR GÜNÜ CLUJ İLİE OYNAYACAKLAR
Yeşil Siyahlılar, 7 Ocak Pazar saat 15.00'te Romanya Süper Lig şampiyonlarından Universitatea Cluj ile hazırlık maçı oynayacak. Kocaelispor 2.yarının ilk maçında 14 Ocak Pazar günü Manisa’ya konuk olacak. Bu arada bugünkü maçın 27.dakikasında Kastamonuspor’un penaltı vuruşunu Mehmet Enes Sarı kurtardı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.