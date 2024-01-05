SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı mensubu milyonlarca emekliye ek ödeme müjdesi!

Emekli zammı Ocak-Haziran dönemi için yüzde 37,57 olurken gözler 2024 yılının ilk Kabine Toplantısı'nda olacak. Bakan Mehmet Şimşek emekli maaşı düzenlemeleri için bütçe sınırlarını sonuna kadar zorlayacak. Emekli zammı için atılacak adımlarda düşük gelir grubu gözetilecek. İşte 4A, 4B, 4C olmak üzere hesaplanan rakamlara göre ek ödemeli kuruşu kuruşuna maaş tabloları...SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı belli oldu. 6 aylık enflasyon oranı yüzde 37,57 olarak kesinleşti. Bu rakam refah payı hariç emekliye zam oranı oldu. 2024 emekli maaşı düzenlemesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e bütçe sınırlarının sonuna kadar zorlanması talimatını verdi.

7500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı 10 bin TL'yi aşacak. Öte yandan emekli refah payı, seyyanen zam da masada olacak. Bu konuda bütçenin el verdiği ölçüde adımlar atılacak.

2024 EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre aylık enflasyon 2,93 olarak gerçekleşirken emekli ve memur zammı için belirleyici olan 6 aylık enflasyon da yüzde 37,57 oldu. Bu rakam refah payı hariç doğrudan SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı oldu.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ

Sabah'ta yer alan habere göre; Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 6 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 49,25 oldu.

6 aylık enflasyon: Yüzde 37,57

Refah payı hariç hesaplanan SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 37,57

Memur enflasyon farkı: Yüzde 29,78

Toplu sözleşme zammı: Yüzde 15

Memur zammı: Yüzde 49,25

GÖZLER 2024'ÜN İLK KABİNE TOPLANTISI'NDA ÇEVRİLDİ

Emekli kök maaş zammı Ocak-Haziran dönemi için yüzde 37,57 olarak kayıtlara geçti. Bundan sonra ilk düzenleme en düşük emekli maaşı artışı olacak. Bununla beraber 2024 yılının ilk Kabine Toplantısı'nda emekli kök maaşları için refah payı, seyyanen zam ve kademeli zam formülleri masaya yatırılacak.

En düşük emekli maaşı için tutar belirlenecek.

Refah payı, seyyanen zam ve kademeli zam değerlendirilecek.

Emekli maaşı düzenlemelerinin 16 milyonluk bir kesimi kapsadığı için Bakan Şimşek, bütçe disiplini, ücret artışı-enflasyon artışı başlıklarıyla beraber detaylı bir değerlendirme yapıyor.

En düşük emekli maaşı için milyonları sevindirecek adım atılacak. Emekliye refah payı için de bütçe sınırlarının el verdiği ölçüde adımlar atılacak. Son kararı Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermesi bekleniyor.

Kabine Toplantısı önümüzdeki hafta içinde gerçekleşecek.

EMEKLİ ZAMMI YILDA 2 KEZ BELİRLENİYOR

SSK, Bağ-Kur emekli zammı Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere senede 2 kez belirleniyor. 6 aylık enflasyon oranı doğrudan emekliye zam oranı oluyor. Son dönemde bu rakamlara ilaveten refah payı da verilmesi dikkat çekiyor.

2024 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı 2023 yılında 2 zam alarak yüzde 114'ün üzerinde artışla 3500 TL'den 7500 TL'ye yükseltildi. Bu düzeyin altında maaş alan emeklilerin maaşları Hazine desteği ile bu seviyeye tamamlanıyor. Örneğin kök maaşı 6000 TL olan bir emeklinin maaşına önce yüzde 4'lük ek ödeme ekleniyor. Kabaca 6240 TL olan bu tutara 1260 TL de Hazine desteği geliyor ve ödeme 7500 TL olarak yapılıyor.

En düşük emekli maaşı artışı için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Burada kanun teklifi hazırlandıktan sonra Meclis'e sunulacak. En düşük emekli maaşı için 10 bin 500 ila 11 bin 500 TL rakamları masada bulunuyor.

En düşük emekli maaşı için kanun teklifi hazırlanacak

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçecek

Genel Kurul'da oylanacak ve yasalaşacak

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek

Refah payı da benzer şekilde Meclis sürecine tabi tutulacak

EMEKLİYE YÜZDE 4'LÜK EK ÖDEME

10.000 TL kök maaşı olan bir vatandaşın maaşı refah payı hariç yüzde 37,57'lik emekli zammı ile hesaplanan rakamlara göre 13.757 TL'ye yükselecek. Bu rakama yüzde 4'lük ek ödeme ilave edilecek ve emekli vatandaş hesabında 14.307 TL'yi görecek.

Burada emekli maaşları hesaplanırken, önce kök maaşa zam oranı uygulanıyor ardından yüzde 4'lük bir ek ödeme ilave ediliyor.

EMEKLİ MEMUR NE KADAR ALACAK?

4C emekli sandığı kategorisinden emekli olan memurlar, 6 aylık enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı alıyor. Buna göre memur emeklisi de tüm memurlar gibi yüzde 49,25 zam alacak.

2024 Ocak-Haziran döneminde geçerli olacak en düşük emekli memur maaşı 14 bin 740 lira olacak. Memurların emekli maaşları ise şöyle olacak:

MEMUR ZAMMI, SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI İÇİN İÇİN REFERANS OLABİLİR

Memur ve memur emeklisi zam oranının yüzde 49,25 oldu. Bu rakamın da emekliler için referans olması bekleniyor.

EMEKLİYE KADEMELİ ZAM VE SEYYANEN ARTIŞ DA MASADA

Emekliye zam düzenlemesi için bütçe sınırlarını sonuna kadar zorlayacak olan Bakan Şimşek, kalıcı alım gücü artışı ve sürdürülebilir refahın sağlanabilmesi için tek haneli enflasyonun şart olduğunu vurguladı. Bu nedenle sıkı para politikaları ve koordineli maliye politikalarıyla adımlar atılıyor.

Emekli zammı için de seyyanen artış ve kademeli zam formülü de masada.

Özellikle düşük gelir grubu gözetilerek adımlar atılacak.

Bütçenin el verdiği doğrultuda düzenlemeler yapılacak.

Burada 'ücret artışı-enflasyon artışı' döngüsünü minimize edecek optimal seviyeler belirlenecek.

Kaynak: VATAN