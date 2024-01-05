Yaşlılık sigortası geliyor... Bakan Işıkhan duyurdu

Bakan Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, her zaman işçi ve işverenin yanında olduklarını, asgari ücret sürecini de birlikte başarıyla sonuçlandırıldığını aktararak, Türkiye'deki sosyal güvenlik sistemine değindi.

Işıkhan, dünya nüfusunun yaşlandığını belirterek, Türkiye'de 60-65 yaşında hala fabrikalarda aktif iş hayatında çalışanlarının olduğunu hatırlatarak, yeni bir uygulamanın hazırlığı içinde olduklarını şu sözlerle ifade etti:

Vatandaşlar genel sağlık sigortasına bir bedel yatırarak sigorta hizmetinden yararlanıyor. Bu bedeli ödeyemeyecek durumdakilerden de talep edilmiyor. Türkiye'deki bu sağlık sistemi olanakları dünyanın hiç bir yerinde yok. Yaşlılık sigortasını da hayata geçireceğiz. Gelecek için yaşlılarımızı korumak zorundayız. Her evde neredeyse bir yaşlı, bir engelli, bir hasta vatandaşımız var. Sosyal devlet mekanizmalarını hayata geçireceğiz. Bizim bu anlamda bir öngörü geliştirmemiz gerekiyor.

Kaynak: VATAN