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Yaşlılık sigortası geliyor... Bakan Işıkhan duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, TİSK toplantısında seçim vaatlerinin arasında yer alan yaşlılık sigortasının hayata geçirileceğini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İstanbul'da düzenlenen Türkiye İşveren Sendikaları (TİSK) Konfederasyonunca düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'na katıldı.
Yaşlılık sigortası geliyor... Bakan Işıkhan duyurdu mask

Bakan Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, her zaman işçi ve işverenin yanında olduklarını, asgari ücret sürecini de birlikte başarıyla sonuçlandırıldığını aktararak, Türkiye'deki sosyal güvenlik sistemine değindi.

Işıkhan, dünya nüfusunun yaşlandığını belirterek, Türkiye'de 60-65 yaşında hala fabrikalarda aktif iş hayatında çalışanlarının olduğunu hatırlatarak, yeni bir uygulamanın hazırlığı içinde olduklarını şu sözlerle ifade etti:

Vatandaşlar genel sağlık sigortasına bir bedel yatırarak sigorta hizmetinden yararlanıyor. Bu bedeli ödeyemeyecek durumdakilerden de talep edilmiyor. Türkiye'deki bu sağlık sistemi olanakları dünyanın hiç bir yerinde yok. Yaşlılık sigortasını da hayata geçireceğiz. Gelecek için yaşlılarımızı korumak zorundayız. Her evde neredeyse bir yaşlı, bir engelli, bir hasta vatandaşımız var. Sosyal devlet mekanizmalarını hayata geçireceğiz. Bizim bu anlamda bir öngörü geliştirmemiz gerekiyor.

Kaynak: VATAN

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05 Oca 2024 - 18:11 - Ekonomi

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