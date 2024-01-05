Yaşlılık sigortası geliyor... Bakan Işıkhan duyurdu

Bakan Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, her zaman işçi ve işverenin yanında olduklarını, asgari ücret sürecini de birlikte başarıyla sonuçlandırıldığını aktararak, Türkiye'deki sosyal güvenlik sistemine değindi.
Işıkhan, dünya nüfusunun yaşlandığını belirterek, Türkiye'de 60-65 yaşında hala fabrikalarda aktif iş hayatında çalışanlarının olduğunu hatırlatarak, yeni bir uygulamanın hazırlığı içinde olduklarını şu sözlerle ifade etti:
Vatandaşlar genel sağlık sigortasına bir bedel yatırarak sigorta hizmetinden yararlanıyor. Bu bedeli ödeyemeyecek durumdakilerden de talep edilmiyor. Türkiye'deki bu sağlık sistemi olanakları dünyanın hiç bir yerinde yok. Yaşlılık sigortasını da hayata geçireceğiz. Gelecek için yaşlılarımızı korumak zorundayız. Her evde neredeyse bir yaşlı, bir engelli, bir hasta vatandaşımız var. Sosyal devlet mekanizmalarını hayata geçireceğiz. Bizim bu anlamda bir öngörü geliştirmemiz gerekiyor.
Kaynak: VATAN
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.