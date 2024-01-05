Vakalar arttı, İstanbul'da yoğun bakımlarda yer kalmadı!

İstanbul Tabip Odası, Covid-19, influenza ve diğer mevsimsel virüsler nedeniyle vaka sayılarının arttığını ve İstanbul'daki birçok hastanede servislerin ve yoğun bakımların dolduğunu bildirdi.
Odanın açıklamasında "Sahadaki meslektaşlarımızdan gelen bilgiler İstanbul’da birçok hastanede yoğun bakım ünitelerinin dolduğu yönünde. Acil servislerin kırmızı alanlarında boş sedye kalmadığı, bazı hastaların yoğun bakım ünitesi için günlerdir sıra beklediği belirtiliyor" denildi.
Açıklamada, hastanelerdeki son durumun yarın (5 Ocak) düzenlenecek basın toplantısı ile kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) de solunum yolu hastalıklarına bağlı olarak ciddi bir salgın ile karşı karşıya kalınması üzerine Sağlık Bakanlığı'na yazı göndererek tüm sağlık kuruluşlarında ve birimlerinde maske takımı başta olmak üzere gerekli önlemlerin alınmasını istedi.
Kaynak: T24
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.