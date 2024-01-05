Nasrallah: "İsrail Gazze'de başarılı olursa sıra Lübnan'ın güneyine gelir"

DUVAR - Lübnan'da Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki altı kişinin Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta öldürülmesinin ardından bugün İsrail-Lübnan sınırında devam eden karşılıklı saldırılara ilişkin konuştu.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Hizbullah'ın 8 Ekim'den bu yana Lübnan-İsrail sınırında yaklaşık 670 askeri operasyon gerçekleştirdiğini ve İsrail'e ait çok sayıda araç ve tankın yok edildiğini savundu. İsrail'in bölgesel bir savaşı önlemek için ölü ve yaralı sayılarının üzerini örttüğünü söyleyen Nasrallah, "Güney sınırlarındaki mevcut operasyonlar, Lübnan'a İsrail tarafından işgal edilen topraklarını özgürleştirmek için tarihi bir fırsat sunuyor" ifadelerini kullandı.

'IRAK'TAKİ İSLAMİ DİRENİŞ TARİHİ BİR FIRSATA SAHİP'

Yerleşimciler dahil İsrail'in kuzeyinde yaşayanların çıkacak bir savaşın bedelini ilk ödeyecekler olacağını savunan Hizbullah lideri, 'eğer Hamas liderinin Beyrut'ta suikasta uğramasına tepki göstermezlerse tüm Lübnan'ın (tehlikelere) açık hale geleceğini' söyledi. Irak hakkında da konuşan Nasrallah, "Irak'taki İslami direniş, Irak'taki ABD varlığına son vermek için tarihi bir fırsata sahip" ifadelerini kullandı.

Hizbullah lideri Nasrallah, Yemen'deki Husilere ilişkin olarak ise 'ABD'nin Kızıldeniz'deki Yemenli İslami direnişe saldırarak bölgedeki savaşı genişlettiğini' savundu. Nasrallah, "Eğer İsrail Gazze'de başarılı olursa sırada Lübnan'ın güneyi olur" dedi.

ARURİ BEYRUT'TA ÖLDÜRÜLDÜ, HİZBULLAH 'KARŞILIKSIZ KALMAYACAK' DEDİ

Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki altı kişi, 2 Ocak Salı günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 'Hizbullah'ın kalesi' olarak kabul edilen 'Dahiye'de düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında öldürülmüştü. İsrail ile 8 Ekim'den bu yana çatışma halinde olan Hizbullah Hareketi 'İsrail'in Aruri'ye yönelik suikast saldırısının karşılıksız kalmayacağı' tehdidinde bulunmuştu.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, bundan bir gün sonra, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından 3 Ocak 2020'de suikastla öldürülmesinin yıldönümünde de bir açıklama yapmış, Aruri'nin öldürülmesini 'Dahiye'ye yönelik açık bir İsrail saldırısı' olarak nitelendirmişti. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına işaret eden Nasrallah, "'Demokratik İsrail' imajı çöktü. İsrail artık, çocukları ve sivilleri öldüren, aç bırakan bir ülke olarak görülüyor" demişti.

Gazze'de üç aydır devam eden çatışmalarda İsrail'in 'herhangi bir stratejik zafer elde edemediğini' söyleyen Hizbullah lideri, “Dün gece El Aruri'ye yönelik hain suikastla zafer imajı sunmaya çalışıyorlardı. Peki, Gazze'de neredeler?" ifadelerini kullanmıştı.