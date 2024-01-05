Lokman Hekim bunu yiyen hasta olmaz diyor!

Kızılcık doğal kan yapıcıdır. Kızılcık şerbeti veya çayı da yapılabilir. Peki kızılcığın şifaları neler?

Kızılcık, zengin içeriğiyle adeta bir sağlık deposu. Kızılcık, vücudu birçok hastalığa karşı koruyucu bir kalkan gibi destekler.

Lokman Hekimin, binlerce yıl önce 'Bunu yiyen hasta olmaz' ve 'Tüketildiği yerde hekime gerek yok' diyerek övdüğü kızılcık bugün hala birçok derde deva.

Peki, kurusu, şerbeti ve tazesi de şifa olan kızılcığın bilinmeyen faydaları neler?

Antioksidanlar açısından zengin olmasıyla bilinir, bağışıklık sistemini güçlendirir, kalp sağlığını destekler, iltihapları azaltır ve sindirimi düzenler.

Kalp sağlığı için doğal kalkan

Bu muhteşem meyve, kan basıncını düzenleyerek yüksek tansiyon riskini azaltırken, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar.

Şeker hastalığı ve kolesterol kontrolü

Kızılcık tüketimi, şeker hastalığı ve yüksek kolesterolü önlediği gösterilen çalışmalara konu olmuştur. Bu meyvenin düzenli olarak tüketilmesi, diyabet riskini azaltabilir.

Bağışıklık sistemini güçlendirme

Kızılcık, vücudun gücünü artırarak bağışıklık sistemini destekler. Kirazı bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu hastalıklara karşı dirençli kılar ve mikroplardan korur.

Diş sağlığı ve iltihapların tedavisi

Kızılcık, diş etlerinin üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturarak dişleri korur. Ayrıca, vücuttaki iltihapların tedavisinde önemli rol oynar ve yaraların daha hızlı iyileşmesine katkıda bulunur.

Cilt sağlığına

Antioksidan içeriği sayesinde kızılcık, cilde zarar veren ajanları yok ederek cildin parlamasına ve yaşlanma etkilerinin minimuma inmesine yardımcı olur.

Kızılcık şerbeti nasıl hazırlanır?

Kızılcık şerbeti, lezzetli ve sağlıklı bir içecek olarak bilinir. İşte kızılcık şerbeti hazırlamanın basit bir tarifi:

Malzemeler:

- 2 su bardağı taze kızılcık

- 3 su bardağı su

- 2 su bardağı toz şeker (isteğe bağlı olarak miktarı artırabilir veya azaltabilirsiniz)

- Yarım limon suyu

Tarih boyunca değerini koruyan kızılcık, modern bilimin de desteklediği bir süper besin olma yolunda ilerliyor.

Kaynak: AKŞAM