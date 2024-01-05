Gaziantep FK: 2 - Pendikspor: 2

Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Çağdaş Altay, Kerem Ersoy, Serkan Çimen
Gaziantep FK: Florin Nita, Salem M’Bakata, Papy Djilobodj, N’Koulou, Arda Kızıldağ, Mustafa Eskihellaç, Marko Jevtovic, Ogün Özçiçek (Oğulcan Çağlayan dk. 81), Lazar Markovic (Furkan Soyalp dk. 67), Maxim (Brayan Riascos dk. 84), Denis Draguş
Yedekler: Batuhan Şen, İlker Karakaş, Morais, Ertuğrul Ersoy, Mirza Cihan, Ömürcan Artan, Bahadır Gölgeli
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan (Erdem Özgenç dk. 65), Berkay, Alpaslan Öztürk, Sequeira, Lusamba, Gökcan (Diaby dk. 89), Midtsjö, Halil Akbunar, Emre Taşdemir (Kappel dk. 65), Erencan Yardımcı
Yedekler: Burak Öğür, Endri Çekici, Murat Akça, İbrahim Akdağ, Efe Sayhan, Thuram, Melih Güney
Teknik Direktör: Ivo Vieira
Goller: Denis Dragus (dk. 11), Ogün Özçiçek (dk. 49) (Gaziantep FK) Erdem Özgenç (dk. 74 Pen), Erencan Yardımcı (dk. 80) (Pendikspor)
Sarı kartlar: Ogün Özçiçek, Marius Sumudica, Djilobodji (Gaziantep FK), Sequeire, Lusamba, Alpaslan, Gökcan, Midtsjö (Pendikspor)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.