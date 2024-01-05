Manisa FK Kulübünden yapılan açıklamada, sağ bek oyuncusu Oğuzhan Berber ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı duyuruldu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Oğuzhan Berber ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Oğuzhan Berber'e kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarıları dileriz" ifadelerine yer verildi.
- Spor
Manisa FK, Oğuzhan Berber ile yollarını ayırdı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, 25 Temmuz 2023 tarihinde kadrosuna kattığı Oğuzhan Berber ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.