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Manisa FK, Oğuzhan Berber ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, 25 Temmuz 2023 tarihinde kadrosuna kattığı Oğuzhan Berber ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

İhlas Haber Ajansı
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Manisa FK, Oğuzhan Berber ile yollarını ayırdı mask

Manisa FK Kulübünden yapılan açıklamada, sağ bek oyuncusu Oğuzhan Berber ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı duyuruldu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Oğuzhan Berber ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Oğuzhan Berber'e kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarıları dileriz" ifadelerine yer verildi.
# sosyal medya

05 Oca 2024 - 20:32 - Spor

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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