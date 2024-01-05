Manisa FK, Oğuzhan Berber ile yollarını ayırdı

Manisa FK Kulübünden yapılan açıklamada, sağ bek oyuncusu Oğuzhan Berber ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı duyuruldu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Oğuzhan Berber ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Oğuzhan Berber'e kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarıları dileriz" ifadelerine yer verildi.