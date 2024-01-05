- Spor

Bandırmaspor'dan orta sahaya Hollandalı takviye

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, Hollandalı orta saha oyuncusu Navarone Foor'u kadrosuna kattı.
Bandırmaspor'dan orta sahaya Hollandalı takviye mask

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 8 ve 10 numara bölgelerinde oynayan 31 yaşındaki Foor ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandı.

Hollanda B Milli Takımı'nda da forma giyen Navarone Foor, çıktığı maçlarda 37 gol attı, 55 gol pası verdi.

NEC Nijmegen, Vitesse ve Riga kulüplerinin de formasını giyen Navarone Foor, son olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ekiplerinden Karmiotissa'da oynadı.
# sosyal medya

05 Oca 2024 - 20:35 - Spor

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