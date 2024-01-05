Halil Kayın, Zafer Mutlu'yu ilan etti

İlk sözü alan Başkan Kayın "İlk belediye başkan adayımızı bu akşam ilan ediyoruz. Ve şimdi Milli Görüş belediyeciliğine Kocaeli de öncülük edecek olan bir önceki yerel seçimlerde yarım kalan hikayeyi bu seçimde tamamlayacak olan Mutlu bir Başiskele’nin mimarı olacak olan önceki dönem il başkanımız ve inşallah müstakbel Başiskele Belediye Başkanımız Av. Zafer Mutlu'yu sizlere takdim ediyorum."dedi

Seçim çalışmalarını ülke genelinde sürdüren ve ilçelerde adaylarını açıklamaya başlayan Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı İl Divan Toplantısı'nı bugün gerçekleştirdi. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Halil Kayın, Başiskele Belediye Başkan adaylığı için il başkanlığından istifa eden Zafer Mutlu, ilçe başkanları, yöneticiler ve partililer katılırken salonda boş koltuk kalmadı.

"YAPTIKLARI TEK İŞ GÜNDEMİ MANİPÜLE ETMEK"

Toplantıda ilk sözü alan İl Başkanı Halil Kayın iktidarı eleştirirken şunları söyledi; "Bir yılı geride bıraktık. Çok büyük acılara şahit olduk. 6 Şubat depremi bizi derinden etkiledi. Öyle bir dönemde ve sürecin içerisindeyiz ki doğruların yalan ilan edildiği bir dönemi yaşıyoruz. Hizmet etmek yerine sosyal medya fenomenliği yapan başkanlarla doldu etrafımız. İnsanlar her akşam eve giderken şehrin kaosundan bıkmış bir şekilde eve ulaşıyorlar. Tüm Kocaeli'nin neredeyse buluşma noktası olan stadyum yolu 3 yıldır yapılamıyor. Yaptıkları tek iş gündemi manipüle etmek. Sürekli olarak gündem değiştirerek Filistin ve Gazze'yi unutturmaya çalışıyorlar. Köprünün altından İsrail'e gönderdikleri gemileri görmeyin diye köprünün üstünde miting yapıyorlar. Belediyelerin sosyal medya hesaplarına bakınca insanların gönlüne ve gözüne hoş gelen şeylerle dolu sanırsınız ki iş yapıyorlar. 2023 yılı hak ihlallerinin arttığı bir yıl oldu. Ayarını bozduğunuz bu kantar gün gelir sizi de tartar. Maalesef ülkemizde adaletin ve vicdanın rafa kalktığı gençlerin gelecekten ümidi kestiği bir süreci yaşıyoruz. 2023 yılı ekonomide vatandaşın cebinin boşaldığı bir yıl oldu. 2023 başında 18 TL olan dolar kuru 30 TL oldu. Asgari ücrete ve emekliye yapılan zamların hizmet gibi sunulduğu bir dönemi yaşıyoruz.

HASAN BİTMEZ'İ UNUTMADI

2023’ün sonunda bir vefat yaşadık ki sadece Kocaeli Teşkilatlarımızı değil, tüm Türkiye’yi ve İslam coğrafyasını derinden üzen bir vefat oldu. Genel başkan yardımcımız, Kocaeli Milletvekilimiz, ağabeyimiz Hasan Bitmez; TBMM kürsüsünden hepimize insanlığımızı ve müslümanlğımızı hatırlatarak son nefesini verdi ve bu dünyadaki görevini onurlu bir şekilde tamamladı, ebedi istirahatine çekildi.

"EMANETİ BİZE BIRAKARAK GİTTİLER"

Bizler kadere iman etmiş, kaderin gayrete aşık olduğunu bilen insanlarız. Bu davada nice isimler ebedi hayata göçtü. Göçenler emaneti bizlere bırakarak gittiler. Bizlere neyi emanet ettiler? Daha güçlü bir çalışma ortaya koymayı. Azimle gayretle inançla mücadele ederek aziz milletimize faydalı işler yapabilmeyi, ortada bir kötülük varsa da, bu kötülüğü el birliği ile ortadan kaldırmanın mücadelesini devam ettirmeyi bıraktılar. Bizler bu sorumluluğun farkında olarak ilçelerimizde mahallelerimizde bu çalışmaları modele uygun, en iyi şekilde yapmak mecburiyetindeyiz.

SAADET- GELECEK GRUBU MİLLETİN UMUDU OLDU

Uzun bir aradan sonra TBMM’de grup kurduk ve akabinde bu grubun nasıl milletin umudu olduğuna şahit olduk. Bize düşen bu umudu Kocaeli’den tüm Türkiye’ye yeşertmek. Yerelden genele partimizi başarılarla taçlandırmak. Milletin kaynaklarının tekrardan millete aktarmak Makyaj belediyeciliğe son verip icraat dönemini başlatıyoruz

"ŞEHİRLERİMİZİ YAŞANABİLİR PLANLI ÇEVRE DOSTU ŞEHİRLER HALİNE GETİRECEĞİZ"

Allah’ın izniyle 2024 yerel seçimlerinde, kazanacak belediye başkanlarımızla şehirlerimizi yaşanabilir planlı çevre dostu şehirler haline getireceğiz. Gerçek Milli Görüş belediyeciliğini yeniden Kocaeli halkımıza armağan etmek için; ilk belediye başkan adayımızı bu akşam ilan ediyoruz. Ve şimdi Milli Görüş belediyeciliğine Kocaeli de öncülük edecek olan bir önceki yerel seçimlerde yarım kalan hikayeyi bu seçimde tamamlayacak olan Mutlu bir Başiskele’nin mimarı olacak olan önceki dönem il başkanımız ve inşallah müstakbel Başiskele Belediye Başkanımız Av. Zafer Mutlu'yu sizlere takdim ediyorum, buyurun başkanım."dedi