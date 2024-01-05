Tuncay Şanlı görüştükleri Fenerbahçeli oyuncuyu açıkladı

Süper Lig parolasıyla sezona giren Sakaryaspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. 17 maç sonunda hanesine 32 puan yazdıran yeşil-siyahlı takım, 4. sırada yer alıyor.
Sakaryaspor 1. Lig'de 12 Ocak Cuma günü zirve yolundaki rakibi Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
TUNCAY ŞANLI: BARTUĞ ELMAZ'LA GÖRÜŞTÜK
Teknik direktör Tuncay Şanlı, Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna katmak istiyor. Konuyla ilgili TRT Spor'a konuşan 41 yaşındaki teknik adam, "Bartuğ Elmaz'ı herkes ister, oyuncu ile görüşmem. Aramızda olmasını isterim" ifadelerini kullandı.
Kaynak: VATAN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.