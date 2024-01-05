İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, her gün başka mahallede vatandaşlarla buluşarak gönüllere dokunmaya devam ediyor. Köy ziyaretleri gerçekleştiren Çınar Ekibi, son olarak Yenice Köyü sakinlerinin kapısını çaldı. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen ekip küçük hediyelerle yüzlerde tebessüm bıraktı. Köy sakinleri yaptıkları ziyaretten ötürü Çınar Ekibi ve Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.
- Yaşam
İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, Yenice Köyü’nde vatandaşın kapısını çaldı
İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, Yenice Köyü’ne gerçekleştirdiği ziyaretle Başkan Hürriyet’in selamını ileterek köy sakinlerinin taleplerini dinlediler
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.