EFT ve Havale ücretlerine zam!

Bankalar, 2020 yılında yapılan değişikliğin ardından her sene başında, havale, EFT ve FAST ücretlerini açıklanan yıl sonu enflasyon oranına göre güncellemekte.

TÜİK, 2024 yılı için açıkladığı yüzde 64.77 oranındaki TÜFE ile aynı zamanda bankaların yapacağı havale/EFT zammını da belirlemiş oldu. Yapılan değişikliğin ardından, en sık kullanılan 1-50 bin TL aralığı için mobil/internet ücretleri yüzde 5'lik BSMV payının da katılmasıyla birlikte yıllara göre şu şekilde arttı:

2020: 2,10 TL

2021: 2,40 TL

2022: 3,27 TL

2023: 5,36 TL

2024: 8,83 TL

Kaynak: HALK TV