EFT ve Havale ücretlerine zam!

Bankalar, 2020 yılında yapılan değişikliğin ardından her sene başında, havale, EFT ve FAST ücretlerini açıklanan yıl sonu enflasyon oranına göre güncellemekte.
TÜİK, 2024 yılı için açıkladığı yüzde 64.77 oranındaki TÜFE ile aynı zamanda bankaların yapacağı havale/EFT zammını da belirlemiş oldu. Yapılan değişikliğin ardından, en sık kullanılan 1-50 bin TL aralığı için mobil/internet ücretleri yüzde 5'lik BSMV payının da katılmasıyla birlikte yıllara göre şu şekilde arttı:
2020: 2,10 TL
2021: 2,40 TL
2022: 3,27 TL
2023: 5,36 TL
2024: 8,83 TL
Kaynak: HALK TV
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.