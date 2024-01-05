Zafer Mutlu "Hiçbir seçime bu kadar inanarak girdiğimi hatırlamıyorum"

Seçim çalışmalarını ülke genelinde sürdüren ve ilçelerde adaylarını açıklamaya başlayan Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı İl Divan Toplantısı'nı bugün gerçekleştirdi. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Halil Kayın, Başiskele Belediye Başkan adaylığı için il başkanlığından istifa eden Zafer Mutlu, ilçe başkanları, yöneticiler ve partililer katılırken salonda boş koltuk kalmadı.

SEÇİM MAZİSİNİ ANLATTI

Programda söz alan Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu ''Evet bakınız 2011 yılında milletvekili adayı olacaksın dediler bağış üstüne dedik gerekli çalışmalarımızı yaptık, imkanlar elverdiğince canla başla görevimizi yerine getirdik. 2014 yılında İzmit belediye başkan adayı olacaksın dediler. Canla başla görevimizi yerine getirmeye gayret ettik. 2015'te yine milletvekili adayısın dediler. Orda da elimizden geleni yaptık. 2019'a geldik, bu sefer Kocaeli'mizin incisi yeşilliği ile ön plana çıkan bir cenneti adeta andıran Başiskele ilçemizin belediye başkan adayı olacaksın dediler. Yine baş üstüne dedik ve Başiskele belediye başkan adaylığını 2019 yılında gerçekleştirdik ama 2024'te sadece il ve ilçe teşkilatları değil. Başiskele'mizin tamamında kamuoyunun genelinde sen bu sefer de aday olacaksın denildi yine baş üstüne dedik.

TALEP BAŞİSKELE'NİN ÇOĞUNLUĞUNDAN GELDİ

Yine de yeniden sahaya çıkmış olduk. Bu sefer seferki farklı bu sefer talep Başiskele'mizin çoğunluğundan, teşkilatlarımızdan, genel merkezinden ilçe teşkilatımıza kadar bir teveccüh oldu ve bu da inşallah başarıyı getirecektir diye düşünüyorum.

HİÇBİR SEÇİME BU KADAR İNANARAK GİRDİĞİMİ HATIRLIYORUM

Cumhuriyet Halk Partisi tabanından da İYİ Parti tabanından da AKP ve MHP tabanından da ve diğer siyasi partilerin tamamının tabanından da destek alarak inşallah 31 Mart'ta belediye başkanlığını kazanacağız. 4 kere aday oldum, bu beşinci adaylığım ama hiçbir seçimi samimiyetimle söylüyorum, bu kadar inanarak, bu kadar inançla girdiğimi hatırlamıyorum ve inşallah bu inancım Allah'ın izniyle yerine gelecek. "dedi