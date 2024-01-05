05 Oca 2024 - 23:35 - Gündem

Kocaeli'de yarın hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, yarın (6 Ocak 2024 Cumartesi) Kocaeli'de hava parçalı bulutlu, sıcaklık ise 20 derece olarak tahmin ediliyor.