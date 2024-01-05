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Kocaeli'de yarın hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, yarın (6 Ocak 2024 Cumartesi) Kocaeli'de hava parçalı bulutlu, sıcaklık ise 20 derece olarak tahmin ediliyor.

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Kocaeli'de yarın hava nasıl olacak? İşte detaylar... mask

SaatSıcaklık (°C)Hissedilen Sıcaklık (°C)Nem (%)Ort. Rüzgar Hızı (km/sa)Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
CUMARTESİ24.00 - 03.008879312
CUMARTESİ03.00 - 06.007769213
CUMARTESİ06.00 - 09.00101064212
CUMARTESİ09.00 - 12.00151555315
CUMARTESİ12.00 - 15.00191951313
CUMARTESİ15.00 - 18.00171760413
CUMARTESİ18.00 - 21.00141468114
CUMARTESİ21.00 - 24.00131367314
# Hava, Hava durumu, Kocaeli

05 Oca 2024 - 23:35 - Gündem

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