6 ilçede yarın elektrik yok!

|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|55337
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ŞİRİNSULHİYE
|BAKKAL SK., BARUT SK., DEĞİRMEN VADİSİ SK., HALK SK., MESCİT SK., ÖMERAĞA SK., SÖNMEZLER SK., ŞİRİNAĞA CD., UZUN YOL
|06.01. 2024
|09:00
|17:00
|55403
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|HASANEYN
|ERENLER SK., SEHIT ILYAS AKMAN
|06.01.2024
|09:00
|10:00
|55405
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|FATIH, FATİH, KARACASU FATİH, MAHMUTPAŞA, SERDAR, YESILYURT, YEŞİLYURT
|17 AĞUSTOS FAY HATTI, 4.ADA SK., ABDÜLKADİR GEYLANİ SK., AÇIKGÖZ SK., AHSEN SK., AKÇE SK., AKINCILAR, AKINCILAR SK., AKYÜZ, AKYÜZ SK., ALAMANBOĞAZI SK., ALOZ ALI SK., ALOZ ALİ SK., ALPARSLAN SK., ARAS, ARAS SK., BAHA, BAHA SK., BAHÇIVAN SK., BATTAL GAZI, BATTAL GAZI SK., BATTAL GAZİ SK., BAYBURT SK., BEDİR SK., BERAT SK., BEREKET SK., BOYUN EGMEZ, BOYUN EĞMEZ SK., BUKET, BUKET SK., BULUTLAR, BULUTLAR SK., BURSA, BURSA CD., CEMRE SK., ÇELİK SK., ÇILEK, ÇİÇEK SK., ÇİLEK SK., ÇUHADAR, ÇUHADAR CD., ÇUKURDERE SK., D-130 KARAYOLU CD., DAMLA SK, DAMLA SK., DEĞER SK., DEĞERLİ SK., DILARA, DİCLE SK., DİLARA SK., DÜZLER SK., EBRAR, EBRAR SK., EĞİLMEZ SK., EMİRSULTAN CD., ER, ER SK., ERLER, ERLER SK., ESENTEPE SK., EZEL SK., FERMAN, FERMAN SK., FEVZİ PAŞA CD., FIRIN SK., GALIP, GAYE SK., GAYRET, GAYRET SK., GÖKNAR, GÖKNAR SK., GÖRÜS, GÖRÜŞ SK., GÖZDE, GÜLBAHÇE SK., GÜLEÇ SK., GÜNEYSU, GÜVERCIN, GÜVERCİN SK., HACI MECİT BULVAR, HAFIZ BAYRAM SK., HAFIZ SAIT, HAFIZ SAİT, HAFIZ SAİT SK., HAFIZOĞULLARI SK., HAMDİ ŞÜKRÜ SK., HASAN GÜLAY SK., HASRET SK., HATİP SK., HAYAL SK., HIZIRREİS SK., HOCA AHMET YESEVI, HOCA AHMET YESEVİ CD., HURLU, HURLU SK., HÜLYA SK., İBRAHİM HAKKI CD., İÇTEN SK., İNCİR SK., İREM SK., KALİTE SK., KARA AHMET, KARA AHMET SK., KARAMÜRSEL CD., KARINCA SK., KAYIN, KAYNAK SK., KAZANDERE SK., KELES, KELEŞ SK., LEVENT KIRCA, LEVENT KIRCA CD., LISE, LİSE SK., MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA CD., MECİTALİ SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKIF CD., MEHMET AKİF CD., MERVE ELMAS, MERVE ELMAS SK., MEVLANAM, MEVLANAM CD., MİNE SK., MİRAS SK., MUHABBET SK., MUHTAR USTAOĞLU SK., NADIR, NADİR SK., NİDA SK., NUR SK., OKUR, OKUR SK., OKURLAR SK., ORMANCI, ORMANCI SK., ORUÇ REİS SK., OSMANGAZİ SK., OSMANLI, OSMANLI SK., OYA BAŞAR SK., ÖZGÜRLÜK SK., PASAM, PASİNLER CD., PORTAKAL SK., RECEP BUĞRA SK., RENK SK., SAFIR, SAFİR SK., SAKİN SK., SAMANYOLU SK., SAYGI SK., SELAHATTIN EYYUBI, SELAHATTİN EYYUBİ CD., SEMA, SEMA SK., SERKAN, SEYIT GAZI, SEYİT GAZİ SK., SİMGE SK., SOYLU, SOYLU SK., SULTAN SELIM, SULTAN SELİM SK., SÜTÇÜ MUSTAFA SK., ŞİRİNLER SK., TINAZTEPE, TINAZTEPE CD., TUĞRUL SK., TURGUTLU, TURGUTLU SK., TURNALI SK., UĞURLU SK., ÜZÜM SK., VALİDE SK., YAREN SK., YAZGAN SK., YESIL, YESIL DOGA, YEŞİL ÇİMEN SK., YEŞİL DOĞA SK., YETIMALI SK., YETİMALİ SK., YUDUM SK., YURT, YURT SK., YURTTAS, YURTTAŞ, YUVACIK 17 AGUSTOS, YUVACIK 17 AĞUSTOS, YUVACIK 17 AĞUSTOS BULVAR, YÜCEL SK., ZEYTİN SK.
|06.01.2024
|09:00
|18:00
|55409
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|CUMHURİYET, HASANEYN, HİSAREYN MERKEZ, NİMETİYE, NÜZHETİYE
|ALİ AĞA SK., ATATÜRK CD, BAHÇE YOLU CD., CEMAL AĞA SK., DÜZALAN, DÜZALAN SK., ERENKAYA SK., ERENLER, ESERTEPE, EYÜP SABRI KALYONCUOGLU, EYÜP SABRİ KALYONCUOĞLU SK., HALİL UZUNER SK., HASAN AGA, HASAN AĞA SK, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVLER, SEHIT RAFET KALYONCU, SK., ŞEHİT FEVZİ UZUNER SK., YENI, YENİ SK.
|06.01.2024
|09:00
|17:00
|55417
|KOCAELİ
|İZMİT
|GÖKÇEÖREN, YASSIBAG, YASSIBAĞ
|IZMIT KANDIRA YOLU, KARGAOGLU MEVKII, KARGAOĞLU MEVKİİ, KARGAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAKAVAK MEVKİİ KÜME EVLER, ÜÇGAZİLER MEVKİİ KÜME EVLER
|06.01.2024
|09:00
|17:00
|55446
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ, DEMIRCILEROSB, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, ORHANGAZİ
|246. SK., 540/2. SK., 561. SK., 562. SK., AKPINAR SK., BİLAL-İ HABEŞ CD., ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ CD., DENEME SK., ELMACIK DERE YOLU SK., ISTIKLAL, İSTİKLAL, İSTİKLAL CD, MANASTIR TEPE SK, UZUNTARLA SK, VALILER
|06.01.2024
|10:00
|14:00
|55447
|KOCAELİ
|GEBZE
|ISTASYON, İSTASYON
|1445/13. SK., 1445/14., 1445/14. SK., 1445/15. SK., 1445/17. SK., 1445/2., 1445/2. SK., 1445/3. SK., 1445/4., 1445/4. SK., 1445/5. SK., 1445/6. SK., 1445/8. SK., 1495/2. SK., TOPÇULAR CD.
|06.01.2024
|14:00
|15:30
- Gündem
6 ilçede yarın elektrik yok!
SEDAŞ'ın planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın (6 Ocak 2024 Cumartesi) 6 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak.
# elektrik kesintisi, SEDAŞ, Kocaeli, 2024, Başiskele, Kartepe, yeni, cumhuriyet
05 Oca 2024 - 23:51 - Gündem Yazdır
Muhabir Haber Merkezi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.