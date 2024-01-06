İran’da bombalı saldırılara karıştığından şüphelenilen 11 kişi gözaltına alındı

İran’ın Kirman kentinde Çarşamba günü Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin 4. ölüm yıl dönümünde mezarı yakınında DAEŞ tarafından düzenlenen terör saldırısının ardından 84 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkede saldırıya karışanları bulmak için çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.
İran İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran’da olayla bağlantılı olduklarından şüphelenilen 9 kişi ile iki intihar bombacısına destek sağladıkları gerekçesiyle 2 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.