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İran’da bombalı saldırılara karıştığından şüphelenilen 11 kişi gözaltına alındı

İran’ın Kirman kentinde Çarşamba günü düzenlenen bombalı saldırılara karıştığından şüphelenilen 11 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

İhlas Haber Ajansı
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İran’da bombalı saldırılara karıştığından şüphelenilen 11 kişi gözaltına alındı mask
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İran’ın Kirman kentinde Çarşamba günü Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin 4. ölüm yıl dönümünde mezarı yakınında DAEŞ tarafından düzenlenen terör saldırısının ardından 84 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkede saldırıya karışanları bulmak için çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.

İran İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran’da olayla bağlantılı olduklarından şüphelenilen 9 kişi ile iki intihar bombacısına destek sağladıkları gerekçesiyle 2 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

06 Oca 2024 - 00:07 İHA - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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