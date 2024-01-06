Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Kasımpaşa: 3 (Maç sonucu)

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal (Tayyip Talha Sanuç dk. 68), Zainutdinov, Emrecan Terzi, Hadziahmetovic, Salih Uçan (Ghezzal dk. 60), Gedson Fernandes, Rashica, Semih Kılıçsoy (Emirhan Delibaş dk. 81), Muleka (Cenk Tosun dk. 60)
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Rebic, Demir Ege Tıknaz, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Aytuğ Kömeç, Tayfur Bingöl
Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe
Kasımpaşa: Gianniotis, Claudio Winck, Taylan Utku Aydın, Yasin Özcan, Ben Ouannes, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic, Gomis, Nuno Da Costa
Yedekler: Ali Emre Yanar, Murat Can Yıldız, Adnan Aktaş, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Emirhan Yiğit, Alp Efe Kılınç
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Goller: Semih Kılıçsoy (dk. 45+2) (Beşiktaş), Nuno Da Costa (dk. 41, 80 ve 83) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Salih Uçan, Zainutdinov (Beşiktaş), Taylan Utku Aydın, Gökhan Gül (Kasımpaşa)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.