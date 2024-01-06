06 Oca 2024 - 00:09- Spor G:

Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Kasımpaşa: 3 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup oldu.

İhlas Haber Ajansı
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Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Kasımpaşa: 3 (Maç sonucu) mask
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Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal (Tayyip Talha Sanuç dk. 68), Zainutdinov, Emrecan Terzi, Hadziahmetovic, Salih Uçan (Ghezzal dk. 60), Gedson Fernandes, Rashica, Semih Kılıçsoy (Emirhan Delibaş dk. 81), Muleka (Cenk Tosun dk. 60)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Rebic, Demir Ege Tıknaz, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Aytuğ Kömeç, Tayfur Bingöl

Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe

Kasımpaşa: Gianniotis, Claudio Winck, Taylan Utku Aydın, Yasin Özcan, Ben Ouannes, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic, Gomis, Nuno Da Costa

Yedekler: Ali Emre Yanar, Murat Can Yıldız, Adnan Aktaş, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Emirhan Yiğit, Alp Efe Kılınç

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Goller: Semih Kılıçsoy (dk. 45+2) (Beşiktaş), Nuno Da Costa (dk. 41, 80 ve 83) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Salih Uçan, Zainutdinov (Beşiktaş), Taylan Utku Aydın, Gökhan Gül (Kasımpaşa)

06 Oca 2024 - 00:09 İHA İstanbul- Spor

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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