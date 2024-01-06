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Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Corendon Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Antalyaspor sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı.

İhlas Haber Ajansı
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Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Corendon Alanyaspor: 0 (Maç sonucu) mask
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Hakemler: Mert Üzenge, Mehmet Kısal, Candaş Elbil

Antalyaspor: Helton Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Erdal Rakip (Van de Streek dk. 63), Kaluzinski, Jehezkel (Holtmann dk. 74), Saric, Bytyqi (Larsson dk. 75), Buksa (Assombalonga dk. 74)

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Bünyamin Balcı, Ufuk Akyol, Milosevic, Ömer Toprak, Emre Uzun

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Novais (Janvier dk. 65), Yusuf Özdemir, Efecan Karaca (Cordova dk. 90)

Yedekler: Yusuf Karagöz, Furkan Bayır, Sisto, Fatih Aksoy, Emirhan Çavuş, Eren Altıntaş, Eduardo, Yunus Bahadır

Teknik Direktör: Fatih Tekke

06 Oca 2024 - 00:11 İHA Antalya- Spor

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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