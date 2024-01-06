Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Corendon Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Hakemler: Mert Üzenge, Mehmet Kısal, Candaş Elbil
Antalyaspor: Helton Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Erdal Rakip (Van de Streek dk. 63), Kaluzinski, Jehezkel (Holtmann dk. 74), Saric, Bytyqi (Larsson dk. 75), Buksa (Assombalonga dk. 74)
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Bünyamin Balcı, Ufuk Akyol, Milosevic, Ömer Toprak, Emre Uzun
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Novais (Janvier dk. 65), Yusuf Özdemir, Efecan Karaca (Cordova dk. 90)
Yedekler: Yusuf Karagöz, Furkan Bayır, Sisto, Fatih Aksoy, Emirhan Çavuş, Eren Altıntaş, Eduardo, Yunus Bahadır
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.