Akşener: Bütün suç benim olsun ama...

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Bursa Teşkilat Buluşması'nda, geçen yıl mayıs ayındaki cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde Millet İttifakı'nda yer aldıklarını, bu süreçte ellerinden geleni büyük samimiyetle yaptıklarını kaydetti.

Bursa'da 2019 seçimlerindeki yerel seçimlerde 4 dağ ilçesi hariç her yeri gezdiğini belirten Akşener, o dönem belediye başkanlığını kazanmaktan ziyade 2023'teki seçimlerden galip çıkarak başarı öyküsüyle sistemi değiştirmeyi hedeflediklerini ancak bunu başaramadıklarını dile getirdi.

“BAŞARAMADIK”

Bunun çeşitli nedenlerinin olduğunu kaydeden Akşener, şöyle devam etti:

"Suç benimse kabulümdür ama geldiğim bir yer var. Onun için işte hür ve müstakil girme nedenimiz budur. Geldiğim nokta şu; bizim dışımızda herkes halinden memnunmuş. Asıl mesele bu. 2023'te biz başaramadık. Tekrar söylüyorum. Bütün suç benim olsun. Çekin beni kenara ama gene başarılamazdı. Çünkü tekrar söylüyorum herkes halinden memnun olmuş. Çünkü seçmenin ayağına gidip, topuk selamı verip, 'Sen benim velinimetimsin' demek çok ağır, zorlu bir iştir. Tek bir kişiyi ikna etmek için 10 dakika zaman ayırmak çok maharetli bir iştir. Siz yüzünüzü ekşitip 'Sen zaten şucusun, sen zaten bucusun' diyerek politika yaptığınız zaman sosyal medyadan paranız olduğu oranda, televizyondan, sosyal medyadan bu ayrışma üzerinden politika kurduğunuzda o değerler yerde kalmaya devam eder, sokakta kalmaya devam eder. İnsanlar acı çekmeye devam eder."