İsrail için casusluk operasyonunda tutuklama kararları

Ali Selim Yamanlı'nın haberine göre; Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik İsrail Dış İstihbarat Servisi MOSSAD adına "uluslararası casusluk" faaliyeti yaptıkları iddiasıyla savcılıktaki işlemlerinin ardından 34 kişiden 26'sı “Siyasal veya Askeri Casusluk” suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

15 şüpheli tutuklanırken 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

8 şüpheli ise sınır dışı edilmesi için İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından şu bilgilendirmeyi yaptı:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İsrail İstihbarat Servisine yönelik Siyasal veya Askeri Casusluk suçundan yürütülen soruşturma neticesinde gözaltına alınan ve tutuklanması istemi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevkedilen; 34 şüpheliden 15’ inin tutuklanmasına, 11 şüpheli hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına, 8 şüphelinin ise sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilmelerine karar verildi.”

Kaynak: SÖZCÜ