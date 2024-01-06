Uygulamada noktasından kaçan alkollü sürücü, kilometrelerce süren takip sonucu yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Tem Otoyolu Kartepe gişeleri Uzunçiftlik mevkiinde uygulama yapan polis ekipleri, 34 AK 2205 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan hafif ticari araç kaçmaya çalışınca kovalamaca başladı. Ara sokaklarda da devam eden kovalamaca, İzmit ilçesi Tepeköy Mahallesi Marmara Caddesi'nde kazayla son buldu. Hafif ticari araç önce bir polis aracına, sonra ağaca çarparak durabildi. Polis ekiplerince araç sürücüsü Y.U. ile H.A. isimli yolcu, olay yerinde gözaltına alındı. Polis ekipleri kazayı şans eseri yara alamadan atlattı.
Polis ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Y.U.'nun, 1.15 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 2 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazalı araçlar çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.