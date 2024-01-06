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Uygulamada noktasından kaçan alkollü sürücü, kilometrelerce süren takip sonucu yakalandı

Kocaeli’de ‘dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücü idaresindeki hafif ticari araç, kovalamaca sonucu önce polis aracına ardından ağaca çarparak durdu. Olayla ilişkin 2 şahıs gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı
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Uygulamada noktasından kaçan alkollü sürücü, kilometrelerce süren takip sonucu yakalandı mask

Edinilen bilgiye göre, Tem Otoyolu Kartepe gişeleri Uzunçiftlik mevkiinde uygulama yapan polis ekipleri, 34 AK 2205 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan hafif ticari araç kaçmaya çalışınca kovalamaca başladı. Ara sokaklarda da devam eden kovalamaca, İzmit ilçesi Tepeköy Mahallesi Marmara Caddesi'nde kazayla son buldu. Hafif ticari araç önce bir polis aracına, sonra ağaca çarparak durabildi. Polis ekiplerince araç sürücüsü Y.U. ile H.A. isimli yolcu, olay yerinde gözaltına alındı. Polis ekipleri kazayı şans eseri yara alamadan atlattı.

Polis ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Y.U.'nun, 1.15 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 2 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazalı araçlar çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
# Kartepe, tespit, marmara

06 Oca 2024 - 01:02 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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