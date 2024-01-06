06 Oca 2024 - 08:58 - Siyaset

Resmi gazetede yayımlandı: 2 yeni bakan yardımcısı atandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na yeni bakan yardımcısı atanmasına ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.