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Resmi gazetede yayımlandı: 2 yeni bakan yardımcısı atandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na yeni bakan yardımcısı atanmasına ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Resmi gazetede yayımlandı: 2 yeni bakan yardımcısı atandı mask

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Yavuz Selim Kıran, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Abdulkadir Polat atandı.

Söz konusu atama kararları Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince yapıldı.
# AKP

06 Oca 2024 - 08:58 - Siyaset

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