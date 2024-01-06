İzmit Zabıtan Mahallesinde ikamet eden, Hoşgör Pastanesi çalışanı Zeyni Sülün, 3 gün önce akşam evinde aniden fenalaştı. Seka Devlet Hastanesine kaldırılan Zeyni Sülün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası Zeyni Sülün’ün genç yaşta ölümü üzüntü yarattı. Zeyni Sülün’ün cenazesi Çınarlı Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası Kent Mezarlığında toprağa verildi. Zeyni Sülün'ün ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.
06 Oca 2024 - 09:30- Asayiş Güncelleme:
Genç baba hayatını kaybetti
İzmit’te, 3 çocuk babası 37 yaşındaki Zeyni Sülün, evinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Zeyni Sülün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zeyni Sülün'ün ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Vatandaş Emekli - Allah cc rahmet eylesin sevdiklerinin başı sag olsun
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.