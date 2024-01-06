Genç baba hayatını kaybetti

İzmit Zabıtan Mahallesinde ikamet eden, Hoşgör Pastanesi çalışanı Zeyni Sülün, 3 gün önce akşam evinde aniden fenalaştı. Seka Devlet Hastanesine kaldırılan Zeyni Sülün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası Zeyni Sülün’ün genç yaşta ölümü üzüntü yarattı. Zeyni Sülün’ün cenazesi Çınarlı Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası Kent Mezarlığında toprağa verildi. Zeyni Sülün'ün ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.