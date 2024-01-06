06 Oca 2024 - 09:30- Asayiş G:

Genç baba hayatını kaybetti

İzmit’te, 3 çocuk babası 37 yaşındaki Zeyni Sülün, evinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Zeyni Sülün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zeyni Sülün'ün ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

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Genç baba hayatını kaybetti mask

İzmit Zabıtan Mahallesinde ikamet eden, Hoşgör Pastanesi çalışanı Zeyni Sülün, 3 gün önce akşam evinde aniden fenalaştı. Seka Devlet Hastanesine kaldırılan Zeyni Sülün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası Zeyni Sülün’ün genç yaşta ölümü üzüntü yarattı. Zeyni Sülün’ün cenazesi Çınarlı Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası Kent Mezarlığında toprağa verildi. Zeyni Sülün'ün ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.
# çocuk

06 Oca 2024 - 09:30 - Asayiş

Muhabir  İrem Güler

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Yorumlar

(1)
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Vatandaş Emekli - Allah cc rahmet eylesin sevdiklerinin başı sag olsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Ocak 10:05

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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