Kocaeli'deki tüm su faturalarına yüzde 126 zam mı geldi? İSU'dan açıklama yapıldı!

Kocaeli’de yaşayan bir vatandaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2023’ün başında gelen su faturası ile 2024’ün başında gelen su faturasını karşılaştırarak Kocaeli’de su fiyatlarına yüzde 126 zam gelip gelmediğini sordu. Vatandaş konu ile ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Ülkenin yıllık enflasyonu %64,77, 6 aylık emekli maaşı artışı (şimdilik 37,57) İSU Kocaeli enflasyonu %126.”

ENFLASYON ORANINDA YAPILMASI GEREKEN ARTIŞTAN VAZGEÇİLDİ

Vatandaşın yaptığı paylaşıma yanıt veren İSU ise konuya açıklık getirerek verdiği yanıtta şu ifadelere yer verdi: “Merhaba, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü 2560 sayılı Kanuna göre kurulmuş, kamu tüzel kişiliğine haiz bir kamu kuruluşudur. Genel Müdürlüğümüzce Kocaeli’de gerçekleştirilen su satışı ve diğer hizmetler için uygulanan ücret tarifeleri; maliyetler göz önüne alınmak suretiyle, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Kurulu olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile belirlenmektedir. İSU Genel Müdürlüğü olarak ekonomiye destek vermek, vatandaşlarımıza da sosyal destek sağlamak amacıyla 2019 yılında enflasyon oranında (%20,30) yapılması gereken su birim fiyat artışından vazgeçmiştir.

TÜFE UYGULAMASINA EK OLARAK YÜZDE 40 ZAM YAPILDI

Sonraki süreçte yaşanan Kovid – 19 pandemisi sebebiyle de 2020 yılı Ocak ayında enflasyon oranında (%11,84) yapılması gereken su birim fiyat artışı, Temmuz 2020 tarihine ertelenmiştir. 2020/3. Olağan Genel Kurulu’nda alınan karar ile de 2021 Ocak ayında enflasyon oranında (%14,06) yapılması gereken su birim fiyat artışı da 6 ay ertelenerek Temmuz 2021 itibariyle güncellenmiştir. Son yıllarda dünya genelinde yaşanan ekonomik sorunlar sebebiyle başta enerji maliyetleri olmak üzere kurumumuzun tüm malzeme kalemlerinin maliyetlerinde yüksek oranda artış oluşmuştur. Yaşanan bu durum neticesinde su tarifelerimizde maliyete dayalı bir artış zorunluluğu doğmuştur. Bu sebeple 2023 yılı 1. Olağan Genel Kurul Kararı ile Haziran ayı itibariyle aylık TÜFE uygulamasına ek olarak konut abonelerine %40 oranında fiyat artışı yapılmıştır. Bilginize sunar, iyi günler dileriz.”