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Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesiyle hane ziyaretleri sürüyor

Kocaeli Valiliğince yürütülen "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında, Çayırova ilçesinde ziyaretlerde bulunuldu.

Anadolu Ajansı
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Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesiyle hane ziyaretleri sürüyor mask

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz'un başlattığı projeyle, devletin şefkatine ihtiyaç duyan şehit yakınları, gaziler, yaşlı, engelli, öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi aileler ziyaret edilerek, gönül köprüleri kurulmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda Çayırova ilçesinde hane ziyaretlerinde bulunan Vali Yardımcı Mustafa Ayhan'ın eşi Sevilay Ayhan, vatandaşlara Vali Yavuz'un selamlarını iletip, ailelerin sıkıntılarını ve taleplerini dinledi.

Ziyaretleri sırasında rastladığı vatandaşlarla sohbet eden Sevilay Ayhan, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.
# Vali Seddar Yavuz, Çayırova

06 Oca 2024 - 09:43 - Gündem

Muhabir  Anadolu Ajansı

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