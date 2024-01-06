Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesiyle hane ziyaretleri sürüyor

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz'un başlattığı projeyle, devletin şefkatine ihtiyaç duyan şehit yakınları, gaziler, yaşlı, engelli, öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi aileler ziyaret edilerek, gönül köprüleri kurulmaya devam ediliyor.
Bu kapsamda Çayırova ilçesinde hane ziyaretlerinde bulunan Vali Yardımcı Mustafa Ayhan'ın eşi Sevilay Ayhan, vatandaşlara Vali Yavuz'un selamlarını iletip, ailelerin sıkıntılarını ve taleplerini dinledi.
Ziyaretleri sırasında rastladığı vatandaşlarla sohbet eden Sevilay Ayhan, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.