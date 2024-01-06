Darıca Belediyesine ait 1158 m² otopark alanı kiraya verilecek

DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLANI
İlçe
Mahalle
Ada
No
Parsel No
Yüzölçümü
Hisse
Cinsi
İmar Durumu
Muhammen Kira Bedeli Aylık
Geçici Teminat Bedeli
Darıca Bayramoğlu
2138
1
1.158,00 (m2)
Tam
Arsa
Otopark Alanı
30.000,00 TL + KDV
32.400,00 TL
- Mülkiyeti Belediyemize ait İmar Planlarında Otopark Alanında Kalan Bayramoğlu Mahallesi Balcı Sokak 2138 Ada 1 nolu 1.158,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın ‘’Otopark’’ olarak işletilmesi işi, Darıca Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 16.01. 2024 Salı günü, saat 10:00’da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulüne göre kiraya verilecektir.
- İhale 16.01.2024 Salı günü saat 10.00‘da Belediye Hizmet binasında bulunan Encümen Odasında yapılacaktır. Teklifler ve istenilen belgeler ihale saatin de İhale Komisyon Başkanlığına verilecektir.
3- İhaleye girebilme şartları:(İstenilen Belgeler)
- Kanuni ikametgah belgesi
- Nüfus cüzdan fotokopisi
- Türkiye de Tebligat adres beyanı
- Vekaleten katılıyor ise Noter tasdikli vekaletname ve İmza sirküleri
- Tüzel kişi olması halinde Ticaret veya sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge (2024 yılına ait) Noter tasdikli yetki belgesi ve İmza sirküleri
- Ortak girişim olması halinde Noter Tasdikli Ortak girişim Beyannamesi ve ayrıca Ortaklardan her birine ait yukarıdaki maddelerden sayılan belgeler.
- Geçici teminatın yatırıldığına dair belge veya makbuz
- İdareden satın alınarak okunup her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi
- Darıca Belediyesinden alınmış borcu yoktur belgesi
. 4- Bu hususta hazırlanan şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü servisinde
mesai saatleri içerisinde bedelsiz görülebilir. 1.000,00 TL bedelle isteyenlere verilir.
5- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Posta yolu ile
yapılan müracaatlarda gecikme olması halinde müracaat dikkate alınmayacaktır.
2886 Sayılı Kanun’un 17. maddesi gereğince ilan olunur.
Darıca Belediye Başkanlığı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.