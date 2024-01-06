Darıca Belediyesine ait 1158 m² otopark alanı kiraya verilecek



DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

T.C.DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI



İlçe

Mahalle

Ada

No

Parsel No



Yüzölçümü



Hisse



Cinsi

İmar Durumu

Muhammen Kira Bedeli Aylık

Geçici Teminat Bedeli

Darıca Bayramoğlu



2138



1



1.158,00 (m2)



Tam



Arsa



Otopark Alanı



30.000,00 TL + KDV



32.400,00 TL

Mülkiyeti Belediyemize ait İmar Planlarında Otopark Alanında Kalan Bayramoğlu Mahallesi Balcı Sokak 2138 Ada 1 nolu 1.158,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın ‘’Otopark’’ olarak işletilmesi işi, Darıca Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 16.01. 2024 Salı günü, saat 10:00’da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulüne göre kiraya verilecektir.

İhale 16.01.2024 Salı günü saat 10.00‘da Belediye Hizmet binasında bulunan Encümen Odasında yapılacaktır. Teklifler ve istenilen belgeler ihale saatin de İhale Komisyon Başkanlığına verilecektir.

3- İhaleye girebilme şartları:(İstenilen Belgeler)

Kanuni ikametgah belgesi Nüfus cüzdan fotokopisi Türkiye de Tebligat adres beyanı Vekaleten katılıyor ise Noter tasdikli vekaletname ve İmza sirküleri Tüzel kişi olması halinde Ticaret veya sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge (2024 yılına ait) Noter tasdikli yetki belgesi ve İmza sirküleri Ortak girişim olması halinde Noter Tasdikli Ortak girişim Beyannamesi ve ayrıca Ortaklardan her birine ait yukarıdaki maddelerden sayılan belgeler. Geçici teminatın yatırıldığına dair belge veya makbuz İdareden satın alınarak okunup her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi Darıca Belediyesinden alınmış borcu yoktur belgesi

. 4- Bu hususta hazırlanan şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü servisinde

mesai saatleri içerisinde bedelsiz görülebilir. 1.000,00 TL bedelle isteyenlere verilir.

5- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Posta yolu ile

yapılan müracaatlarda gecikme olması halinde müracaat dikkate alınmayacaktır.

2886 Sayılı Kanun’un 17. maddesi gereğince ilan olunur.





Darıca Belediye Başkanlığı

