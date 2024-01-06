İzmit Sahil’de sorunlar bitmek bilmiyor

Gazetemizin Whatsapp ihbar hattına gelen ihbara göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin arka kısmında yer alan ücretsiz otoparka park eden otobüsler ve servis araçlarıyla ile ilgili vatandaşlar şikayetlerini dile getirdiler. Konuya ilişkin gazetemize duruma anlatan vatandaşlar ise, “Özellikle hafta sonları başta olmak üzere hafta içleri de otobüs, servis aracı büyük uzun araçlar yan bir şekilde park edip arabayı bırakıp gidiyorlar. Bu şekilde park edilen araçlar en az 3 kişilik yer kaplıyor. Birçok insan hafta sonlarını burada ailesiyle, arkadaşlarıyla geçiriyor. Gereksiz yere işgal edilen park alanları yüzünden problem yaşıyoruz. Eğer otoparkta otobüslere ve servis araçlarına yer ayrılmışsa oraya park edilmesini istiyoruz. Eğer böyle bir durum yok ise Kocaeli Kongre Merkezi’ndeki gibi otobüs ve servis araçlarına özel park yeri olmasını talep ediyoruz" dedi.