ÇYDD Kocaeli gençleri kahvaltı programında buluştu

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kocaeli Şubesi bu sabah Necati Gençoğlu Kültür Merkezi'nde gençlerle kahvaltı programında buluştu. ÇYDD'li gençler tarafından hazırlanan kahvaltıya ÇYDD yönetimi ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de katıldı.

400'E YAKIN ÖĞRENCİYE BURS VERİYORUZ

Kahvaltı programında ilk sözü ÇYDD Kocaeli Şube Başkanı Meral Dönmez sözlerine Hürriyet'e teşekkür ederek başladı. Dönmez "İzmit belediye başkanımız bugün bize bu fırsatı verdiği için teşekkür ederim. Gerçekten gençlerin yanında olduğunu her zaman görüyoruz. Kendisine yeniden çok teşekkür ediyorum. Gençlik Yürütme Kuruluna çok teşekkür ediyorum. Bugünkü organizasyonunu yaptılar, heyecanlarını görüyoruz. Ve çok gururlandık gerçekten 400'e yakın öğrenciye burs veriyoruz, Ortaöğretim ve üniversite olmak üzere. 1989 yılında bir grup akademisyen, Türkiye'deki eğitimin gidişatını görerek büyük bir tarihi sorumluluk alarak bu derneği kurmuş. Biliyorsunuz ki Cumhuriyet Türkiye'nin güvencesi. Siz gençlerde geleceğin güvencesi o anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Demokratik bir Türkiye olması için elimizden geleni yapmaya çalışacağız."dedi

DAHA İNTERAKTİF BİR KENT YAŞAMI

Dönmez'in ardından sözü alan Fatma Kaplan Hürriyet "Bu kent aslında gençlik enerjisiyle daha fazla donatılması ve daha fazla gençlerin kent yaşamında aktif söz sahibi olması, fikirlerini daha hızlı bir şekilde dile getirebilmesi ve daha interaktif bir kent yaşamı olması için bizler de sizlerle daha sıkı iletişim kurmaya çalışıyoruz ve daha çok bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bu anlamda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kocaeli şubemizi sevgili başkanım Meral Dönmez ve ekibine sizlerle bizleri bir araya getirdiği için teşekkür bir borç bilirim. Sayın başkanıma ve ekibine gerçekten gönülden teşekkür ediyorum ve yaptıkları hizmet rahmetli Türkan Saylan'ın izinden yaptıkları hizmet gerçekten çok kıymetli."ifadelerini kullandı.