Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, pazarcı esnafının her zaman ve her yerde yanında olduğunu gerçekleştirdiği faaliyetlerle ortaya koyuyor. Bu çerçevede Büyükşehir, Gebze Seyyar Pazarcılar Odası ve Körfez Seyyar Pazarcılar Odası ile birlikte “Esnafa Çorba Dağıtım” programı düzenlendi. Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığını çorba dağıtım etkinliği kapsamında Gebze Mevlana Kapalı Pazar ve Körfez Yarımca Halk Pazarı’nda esnafa çorba ve ekmek ikramında bulunuldu. Sabahın erken saatlerinde başlayan ikram dağıtımında tezgâhını yeni kurmaya başlayan esnaf, yapılan ikramdan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.
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Büyükşehir’den pazarcı esnafına çorba ikramı
Gebze Mevlana Kapalı Pazar ve Körfez Yarımca Halk Pazarında tezgâh açan esnafa Büyükşehir tarafından çorba ikramında bulunuldu
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.