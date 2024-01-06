- Gündem

Büyükşehir’den pazarcı esnafına çorba ikramı

Gebze Mevlana Kapalı Pazar ve Körfez Yarımca Halk Pazarında tezgâh açan esnafa Büyükşehir tarafından çorba ikramında bulunuldu

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Büyükşehir’den pazarcı esnafına çorba ikramı mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, pazarcı esnafının her zaman ve her yerde yanında olduğunu gerçekleştirdiği faaliyetlerle ortaya koyuyor. Bu çerçevede Büyükşehir, Gebze Seyyar Pazarcılar Odası ve Körfez Seyyar Pazarcılar Odası ile birlikte “Esnafa Çorba Dağıtım” programı düzenlendi. Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığını çorba dağıtım etkinliği kapsamında Gebze Mevlana Kapalı Pazar ve Körfez Yarımca Halk Pazarı’nda esnafa çorba ve ekmek ikramında bulunuldu. Sabahın erken saatlerinde başlayan ikram dağıtımında tezgâhını yeni kurmaya başlayan esnaf, yapılan ikramdan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.
# yeni

06 Oca 2024 - 12:24 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.581.615 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL