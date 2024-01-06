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Yılmaz Pekcan hayatını kaybetti

Şehiriçi 5 Nolu Kooperatif otobüs şoförlerinden Yılmaz Pekcan, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Pekcan bugün, ikindi namazı sonrası toprağa verilecek.

Cihat Polat
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Yılmaz Pekcan hayatını kaybetti mask


Derince Yavuz Sultan Mahallesi Erhan Sokakta ikamet eden Şehiriçi 5 Nolu Kooperatif şoförlerinden, 3 çocuk babası Yılmaz Pekcan(58) hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre işten eve dönen Pekcan fenalaşınca Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm rağmen hayatını kaybetti. Pekcan’ın vefatı meslektaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Pekcan bugün, 60 Evler Sahil Camiinde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çenedağ Yeni Mezarlıkta toprağa verilecek.
# yeni, çocuk, eğitim

06 Oca 2024 - 12:27 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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