Derince Yavuz Sultan Mahallesi Erhan Sokakta ikamet eden Şehiriçi 5 Nolu Kooperatif şoförlerinden, 3 çocuk babası Yılmaz Pekcan(58) hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre işten eve dönen Pekcan fenalaşınca Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm rağmen hayatını kaybetti. Pekcan’ın vefatı meslektaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Pekcan bugün, 60 Evler Sahil Camiinde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çenedağ Yeni Mezarlıkta toprağa verilecek.
- Asayiş
Yılmaz Pekcan hayatını kaybetti
Şehiriçi 5 Nolu Kooperatif otobüs şoförlerinden Yılmaz Pekcan, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Pekcan bugün, ikindi namazı sonrası toprağa verilecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.