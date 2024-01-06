Yılmaz Pekcan hayatını kaybetti



Derince Yavuz Sultan Mahallesi Erhan Sokakta ikamet eden Şehiriçi 5 Nolu Kooperatif şoförlerinden, 3 çocuk babası Yılmaz Pekcan(58) hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre işten eve dönen Pekcan fenalaşınca Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm rağmen hayatını kaybetti. Pekcan’ın vefatı meslektaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Pekcan bugün, 60 Evler Sahil Camiinde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çenedağ Yeni Mezarlıkta toprağa verilecek.