Başiskele Belediyespor, Hereke Yıldız Spor'u Konuk Edecek

Başiskele Şehit Binbaşı Aslan Kulaksız Stadı’nda 7 Ocak Pazar günü (yarın) saat 17:00’de başlayacak müsabakada Başiskele Belediyespor ile KB Hereke Yıldız Spor kozlarını paylaşacak.
Bu maç öncesi 17 puanla 9. sırada yer alan Başiskele Belediyespor, bu kritik sınavı kazanarak düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.
BAŞKAN TUNCAY'DAN BAŞİSKELELİLERE ÇAĞRI
Başiskele Belediyespor Başkanı Serdar Tuncay bir açıklama yaparak tüm Başiskelelileri güzel bir pazar gününde takımlarını yalnız bırakmamalarını, maça gelerek futbolcuları ve takımı desteklemeleri çağrısında bulundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.