Başkan aday adayı Soyluçiçek mesajında, Türkiye'de kadınların koruma altına alınmadığını ve binlerce kadının hâlen tehlike altında olduğunu ifade ederek şunları söyledi:" Darıca'da yaşayan değerli basın emekçisi arkadaşımız, gazeteci Tülay Dağaşan boşandığı eşi tarafından silahla vurularak maalesef katledilmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve basın camiasına sabır diliyorum. Fakat bir konuya da değinmek istiyorum. Kadın cinayetlerine kurban giden bu kaçıncı can olacak? AKP iktidarı kadınları kanun önünde ne zaman koruyacak? Ne zaman kadınlar eski eşi, eşi, kardeşi, babası, yeğeni, kuzeni, ağabeyi, yoldan geçen biri tarafından her an öldürülebilir miyim korkusu yaşamadan hayatlarını idame ettirecek? Ne zaman bir kadın Türkiye'de sokaklarda gece gündüz demeden rahatlıkla yürütebilecek. İstanbul Sözleşmesini fesih ettiniz. Daha iyi bir sözleşme yapacağız dediniz. Üstünden 3 yıl geçti. Kadınlar 3 yıldır korumasız. Erkek terörü sebebiyle binlerce kadınımız ya katlediliyor, ya şiddete maruz kalıyor, ya tehdit ediliyor, ya tecavüze uğruyor. Kadınlarımızı korumak için daha kaç can yititmemiz gerekiyor. Artık bu katliam son bulsun. Artık kadınlar özgür olsun, artık kadınlar korkmasın. "dedi.
06 Oca 2024 - 12:38- Siyaset Güncelleme:
Başkan aday adayı Soyluçiçek katledilen gazeteci Dağaşan için taziye mesajı yayımladı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çayırova Belediye Başkan Aday Adayı Cihan Soyluçiçek, Darıca'da gazetecilik mesleğini icra eden basın mensubu Tülay Dağaşan'ın boşandığı eşi tarafından katledilmesine ilişkin taziye mesajı yayımladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.