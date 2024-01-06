AKP'nin Kocaeli adayı yarın açıklanıyor!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Haliç Kongre Merkezi’nde açıklayacağı iller netleşti.
İlk etapta 12 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adaylarını açıklayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri kalanını ise 15 Ocak’taki programda duyuracak. Ayrıca, ilçe belediye başkan adayları ise 15 Ocak’tan sonra belli olacak.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın adaylarını duyuracağı iller şöyle:
“İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Erzurum, Denizli, Bursa, Aydın, Balıkesir, Mardin, Muğla, Samsun ve Ordu Büyükşehir belediyeleri ile Giresun, Elazığ, Artvin, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova, Isparta ve Bayburt.”
AKP tarafından aday gösterilecek isimlerin dün itibariyle aranarak adaylıklarının tebliğ edildiği belirtildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Poyraz - Çokta tın
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.