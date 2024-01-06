İşçiler isyan bayrağını açtı! Büyük mitinge hazırlanıyorlar!

Enflasyonun yükseldiğine ve alım gücünün düştüğüne dikkat çeken işçiler, ek zam talebiyle yemekhanede çatal ve kaşıkları masaya vurarak eylem yaptı.
AĞIR YAŞAM KOŞULLARINA KARŞI KOYMAK İÇİN EK İŞ YAPIYORLAR
T. Harb-İş Genel Başkanı Alaattin Soydan da yaptığı açıklamada, “26 binden fazla üyemizin aldığı ücretler bugünün koşullarında çok düşük kalıyor. Arkadaşlarımız ağır yaşam koşullarına karşı koyabilmek için mesai bitiminde merdiven altı tekstil atölyelerinde terzilik yapıyor, restoranlarda motokurye ve garson olarak çalışıyor, geçim sıkıntısı nedeniyle çalıştıkları iş yerlerinden istifa edip özel şirketlere geçiyor” dedi.
BÜYÜK MİTİNG 24 OCAK’TA
Soydan’ın açıklamasına göre T. Harb-İş’in eylem planı şu şekilde olacak: 8 Ocak’ta şube yöneticileri Ankara’ya yürüyecek. 15 Ocak’ta iş yerini geç terk etme, 17 ocakta yemek yememe eylemi yapılacak. 18 Ocak’ta kent meydanlarında yapılacak açıklamalardan sonra 24 Ocak’ta ‘Büyük Ankara Mitingi’ düzenlenecek. Tes-İş ve Sağlık-İş sendikaları ise Türk-İş’e ve Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasına (TÜHİS) gönderdikleri yazıda kamu işçilerinin ücretlerinde meydana gelecek eşitsizliğe dikkat çekerek, bunun giderilmesini istedi.
KAMU İŞÇİLERİNİN DAHA DÜŞÜK ZAM ALACAĞI DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR
Kamu çerçeve protokolü sonrası iş yerleriyle yapılan kimi toplu sözleşmelerin ocak- temmuz arasını, kimilerinin ise mart-eylül arasını kapsadığını belirten Tes-İş “Ocak sözleşmelerindeki zam oranları temmuz-aralık 2023 dönemi enflasyon verileri, mart sözleşmesindeki zam oranları eylül 2023-şubat 2024 dönemi enflasyon verileri baz alınarak hesaplandığından, mart sözleşmelerine göre çalışan kamu işçilerinin daha düşük zam alacağı değerlendirilmektedir” dedi.
EŞİTSİZLİKLERİN GİDERİLMESİ İÇİN EK PROTOKOL TALEP EDİLDİ
Sağlık-İş de “Sendikamız üyesi işçilerin bir bölümünün ücret zammı, mart-nisan-mayıs ayında olacağından, ocak ayında zam alacak olan işçilerden iki, üç, dört ay sonra ücret zammı gerçekleşmiş olacaktır” dedi. Sağlık-İş mart-nisan-mayıs aylarında zam uygulanan sözleşmelere göre çalışan işçilerin daha düşük zam alacağının değerlendirileceğini belirtti. Tes-İş ve Sağlık-İş eşitsizliklerin giderilmesi için ek protokol talep etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Çuvaldiz - Şimdi 40 kişi yorum yazacak YATIYORSUNUZ , ALDIĞINIZ PARAYI HAKEDİN diye. Anlatayım ; Tersanedeki işçi arkadaşlar canla başla çalışarak her yıl onlarca gemiye hem arıza onarım hemde OVERHALL yapıyor. Yetmiyor görevlere cebinden parayla gidiyor ne zaman alır belli değil , o da yetmiyor birde geçim derdiyle uğraşıyor. Dahasıda var . kimse. BOŞ yapmasın yeterli. Destek olmasalar bile köstek olmasın insanlar.
eroldemirbek - MEMUR VE EMEKLİSİ İLE KAMU İŞÇİSİ DEVLETİN ÖZ EVLATLARI EY KAMU İŞÇİLERİ BIRAKIN MİTİNGİ OTURUN OTURDUĞUNUZ YERDE AYLIK ALDIĞINIZ 35000 ER LİRAYI YEMEYE BAKIN ESAS MİTİNG YAPACAK OLANLAR İŞÇİ VE BAĞKUR EMEKLİLERİDİR
İzmi̇tli̇ - Günaydın alaattin,sizler yani harb iş genel merkezi,şube yönetimleri,ve Türk iş sendika yönetimleri 100 bin ile 200 bin TL arasında yolluk ve maaş alırken,sizlere bu maaşları kazandıran işçi arkadaşlar 25 bin ile 30 bin TL ye mahkum ettiniz.Almanya blomfos tersanelerinde aynı işi alman işçi 3 bin ile 4 bin euro arasında maaş alarak yapıyor.Sen ise göreve gönderdiğin işçiye avans bile veremiyorsun.Beş parasız işçiyi,git nasıl gidersen git baskısiyla baş başa bırakıyorsunuz.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.