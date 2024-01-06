Başiskele Belediyesi tarafından açılan Spor Okulları'nda eğitim gören yetenekli sporcular başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Okullar Arası Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda mücadele veren Başiskele Belediyesporlu Berat Mut, ilçenin gururu oldu.04-07 Ocak tarihleri arasında Tokat Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada 70 ilden 400 sporcu katıldı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan şampiyonada 92 kiloda mindere çıkan Genc-i Âlâlı güreşçi Berat Mut, Türkiye 5'incisi olarak büyük başarı elde etti. Berat Mut, sevincini antrenörü Nazmi Kahveciler ile paylaşırken, desteklerinden dolayı Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'ye teşekkür etti.
- Spor
Berat Mut, Okullar Arası Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 5. oldu
Başiskele Belediyesi Spor Okulları’nda güreş eğitimi alan Berat Mut, Okullar Arası Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 5'inci oldu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.