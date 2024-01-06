TÜPRAŞ’ta üretim duracak!

Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (Tüpraş) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, bakım nedeniyle üretimde ayda yaklaşık 300 bin ton azalma öngörüldüğü kaydedildi. Açıklamada, söz konusu azalmanın ithalat hacmindeki artış ile telafi edileceği ve bu nedenle satış miktarında herhangi bir etki beklenmediği ifade edildi.
1 MART’TA BAŞLAYACAK
Tüpraş'ın açıklamasında şunlar kaydedildi: " İzmit rafinerisinde bulunan fuel oil dönüşüm tesisimizde, teknik olarak 5 yılda bir yapılması gereken periyodik bakım çalışması 1 Mart itibarıyla başlayacak olup, 92 gün duruş planlanmıştır. Duruş nedeniyle üretimde yaşanacak azalmanın ithalat ile kompanse edilmesiyle nihai satış hacmine doğrudan bir etki öngörülmemekle birlikte, üretim azalışına bağlı olarak toplam 196 milyon dolar tutarında FAVÖK kaybı beklenmektedir."
Kaynak: dünya
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.