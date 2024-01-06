SAÇLAR DOĞAL NASIL BOYANIR? AYDA BİR BU ZAHMETE DEĞER!

A. Okan Çağlar/ Nurçin Çağlar

“Sağlıklı yaşamanın gereklerinden biri de temizlik ve kişisel bakım kimyasallarından arınmak. Benim için en sona saç boyası kalmıştı. Kendimi henüz beyaz saça hazır hissetmediğimden ve diğer aile fertlerinin de beni beyaz saçlı görmek istememelerinden saçımı boyatıyordum.

Daha sonra bu doğal bitki karışımlarıyla tanıştım. 4 bitki tozu var: kına, amla, cassia ve indigo. Eğer saçınızın kızıl tonlarında olmasından rahatsızlık duymazsanız bir aşamada bu bitki tozlarından istediğiniz renge göre bir karışım hazırlayıp kullanabilirsiniz. Kızıllık istemezseniz ki ben istemiyorum, iki aşamada boyamak gerekiyor.

Birinci aşamada kına, amla ve cassiadan istenilen renge göre bir karışım hazırlanıyor ve içine yarım limon suyu ekleniyor. Oda sıcaklığında su ile yaparsanız puding kıvamına getirip sürmeden önce en az 8 saat bekletmek gerekiyor. Sıcak suyla hazırlarsanız 5 saat bekletmek yetiyor. Boyayı sürdükten sonra stretch film ile sarıp 4 saat bekletiyoruz. 4 saat sonra sadece suyla yıkayıp boyayı akıtıyoruz. Bu şekilde beyazlar kınayla kapanıp kızıl oluyor.

İkinci aşama amla, cassia ve indigo karışımından oluşuyor. Bu karışımı sıcak suyla puding kıvamına getirip hemen sürüyoruz, stretch ile kapatıyoruz. İki saat beklettikten sonra suyla yıkıyoruz. Boya sürdükten sonra 24 saat geçmeden şampuan veya sabun sürmüyoruz.

İlk seferlerde tüm saç boyansa da sonra sadece dip boya yeterli oluyor. Bu biraz zahmetli gelebilir ama ayda bir gün sağlık için ayrılabilir diye düşünüyorum. Pek çok hanım boyasını kendi uyguluyor. Ben şanslıyım benim boyamı sağ olsun Okan mimar titizliği ile sürüyor.”

AYDA BİR BU ZAHMETE DEĞER!

“DOĞAL SAÇ BOYAMA” başlıklı videoda Kına, Amla, Cassia ve İndigo doğal bitki tozlarıyla saçımı nasıl boyadığımızı detaylarıyla gösterdik. Üzerinden tam bir ay geçtikten sonra dün yine iki aşamalı olarak boyadık.

Bu kez boya daha iyi tuttu. Geçen ay kıvamı biraz koyu olmuştu, bu sefer suyu biraz daha fazla ekledim. Daha iyi tutmasını buna bağlıyorum.

Ayda bir biraz zahmete katlanarak saçımı bu şekilde tamamen doğal bitki tozlarıyla boyamayı tercih ediyorum. Daha doğrusu karışımı hazırlaması benden sürmesi Okan Çağlar ’dan. O da sağ olsun bana bu desteği veriyor.

Okudukça kişisel bakım ürünlerinin içerdiği toksik kimyasalların endokrin bozucu etkileri olduğunu öğreniyorum. Yani bu kimyasallar hormonlarımıza zarar veriyor. Örneğin tırnak cilalarında fitalat, toluen ve formaldehit gibi toksik maddeler var. Benzer toksik kimyasallar diğer makyaj malzemelerinde de var.

Ben uzun zamandır çok çok özel durumlar haricinde makyaj yapmıyorum. Özel durumlarda kullandıklarımı ise mümkün olduğunca temiz içerikli (Kötünün iyisi) seçmeye çalışıyorum. Tabii ki tamamen temiz içerikli bulmak çok zor. O nedenle de nisbeten temiz içerikli olanları da sık kullanmıyorum.