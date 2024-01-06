Yolcuyla ettiği kavgada başını çarpmıştı! Otobüs şoförü hayatını kaybetti

Olay Muğla’nın Ula ilçesi Gökova Mahallesinde, 28 Aralık’ta yaşandı. Kocaeli'nden Muğla'ya gelen 41 EF 757 yolcu otobüsünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle şoför Sabahattin Burçgün (64), muavin B.Ö. (25) ve yolcu A.A. arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında şoför Burçgün, düşüp başını yere çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan otobüs sürücüsü Sabahattin Burçgün'ün beyin kanaması geçirdiği açıklandı. Şoför Burçgün, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Yolcu tutuklandı.Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile gözaltına alınan ve Yalova’da oturan A.A. işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Olay Muğla’nın Ula ilçesi Gökova Mahallesinde, 28 Aralık’ta yaşandı. Kocaeli'nden Muğla'ya gelen 41 EF 757 yolcu otobüsünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle şoför Sabahattin Burçgün (64), muavin B.Ö. (25) ve yolcu A.A. arasında tartışma çıktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Doğrucu Cocuk - Ya arkadaş,kimse neden polisi aramaz,,ona buna sarkip kavga gürültüye gerek yok ara polisi polis gelsin,,yazık olmuş Allah rahmet etsin,,
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.