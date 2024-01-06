Körfez Mimar Sinan Mahallesinde ikamet eden Faruk Varnalı, EYT emeklisi olarak belediyeden ayrıldı. Kanser tedavisi gören ve ciğerlerinden rahatsız olan Varnalı, önceki gün fenalaştı ve kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Faruk Varnalı, Körfez'de kılınan cenaze namazının ardından Körfez mezarlığında toprağa verildi.
06 Oca 2024 - 14:26- Asayiş Güncelleme:
EYT ile emekli olmuştu kansere yenik düştü
Körfez Belediyesi personellerinden olan Faruk Varnalı, emekli olduktan 6 ay sonra tedavi gördüğü kanser nedeniyle vefat etti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.