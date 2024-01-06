EYT ile emekli olmuştu kansere yenik düştü

Körfez Mimar Sinan Mahallesinde ikamet eden Faruk Varnalı, EYT emeklisi olarak belediyeden ayrıldı. Kanser tedavisi gören ve ciğerlerinden rahatsız olan Varnalı, önceki gün fenalaştı ve kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Faruk Varnalı, Körfez'de kılınan cenaze namazının ardından Körfez mezarlığında toprağa verildi.