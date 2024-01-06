Türk Ocakları Sarıkamış Şehitlerini andı ve harekatı anlattı!

Ocak ayının ilk haftası olan Sarıkamış Şehitlerini Anma Haftası dolayısıyla Türk Ocakları Kocaeli Şubesi bugün anma Programı düzenlendi. Sarıkamış Şehitlerini Anma Programında, Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan yaklaşık 75 bin Mehmetçik. Harekatı'nın 109. yıl dönümünde, rahmetle ve minnetle anıldı. Programda sunumunu gerçekleştiren Türk Ocakları Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi İlhami Gültekin şu açıklamaları yaptı “Sarıkamış Hareketinin amacı nedir? Kaşım 1914'°te Azap ve Köprüköy'e saldıran Ruslar, 3.0rdu Komutanı Hasan İzzet Pasa tarafından mağlup edilip dağıtılmıştır. Hasan izzet Pasa dağılmış Rus ordusunu yakalamak yerine orduyu 15 kilometre geri çekmiştir. Hali hazırda dağıtılmış olan Rus ordusunu yok edip Bakü Petrollerine ulaşmak ve Alman İmparatorluğu’nun sanayi ihtiyacını karşılamak hareketin amaçlarından biridir. Ayrıca 1877'deki 93 Harbi, Osmanlı İmparatorluğu’nun yenilgisi ile sonuçlanınca Batum savaş tazminatı olarak Rusya'ya verilmiş, Sarıkamış, Kars, Ardahan ve Artvin de Berlin Antlaşması ile Rusya'ya bırakılmıştı. Bu yurt topraklarını geri almak amacıyla, 1914 yılında dönemin Başkomutan Vekili olan Enver Pasa, 19 Aralık tarihinde "Sarıkamış Harekât" planlarını kurmaylarına sundu. Osmanlı ve Alman kurmay heyeti plan kabul etmiştir.

HAREKÂT GÜÇLERİ

Doğuyu korumakla görevli ordu 3.Ordudur. Bu harekâtı uygulayacak 3.Ordu'nun 9., 10. ve 11. Kolordular ve 2. Süvari Tümeninden oluşuyordu. 3.Ordu karargâhı ve 9. Kolordu Erzurum Kalesi'nde yerleşmişti. 11.Kolordu Elâzığ Kalesi'nde ve 10. Kolordu da Sivas'ta konuşlanmıştı.

IX Kolordu - Ahmet Fevzi Paça

X Kolordu - Albay Hafız Hakki Pasa

XI Kolordu - Abdul Kerim Pasa

2. Süvari Tümeni

Üçüncü Ordu'nun toplam gücünün 125.000 olduğu yazılsa da bu güce savaşçı olmayan taşıma birimleri, depo alayı, askeri polis ile ulaşıldığı anımsatılmaktadır. Osmanlı imparatorluğu muharip gücü eğitimli asker, yedekler ve Erzurum Kalesi'nin personeli de içinde olmak üzere 75.000 silahlı güçtür. Bu askere 73 makineli tüfek ve 218 adet top destek vermekteydi.

Cephedeki Rus-Kafkas ordusu mevcudu 100.000'di. Sayıca fazla olmamalarına rağmen ağır silah, topçu ve donanım bakımından kesin bir üstünlüğe sahiptiler. Bu mevcuda dört tane olan Ermeni Gönüllü Tugaylarından iki tugay katılmıştır. Diğer iki tugay Iran Cephesinde bulunmaktaydı.

HAREKÂTIN HAZIRLIK AŞAMALARI

Enver Pasa ve Otto von Feldman cephe birliklerini izliyorlar. 6 Aralık’ta Enver Pasa ve Otto von Feldman Yavuz Zırhlısına binerek Trabzon üzerinden Erzurum'a yola çıktı 13 Aralık’ta Köprüköy'e ulaşılmıştı. Burada 3.Ordu Komutanı Hasan İzzet Pasa ile görüşülmüştür. Enver Paşa ve Genelkurmay İkinci Başkanı Albay Hafız Hakki plan geliştirmişlerdir. Planın amacı Ruslara süratle bir darbe indirerek bir Tanenberg yaratmaktır.

Enver Pasa, Rus Kafkas Ordusunun zayıf ve özellikle çevirme manevralarına karsı ok hassas olduğunu biliyor. Osmanlı birliklerinin bu zayıflığı kullanmasını amaçlamaktaydı. Tamamen karlarla kaplı, çok yüksek dağlık ve yolsuz bir arazide o günün koşullar altında kış donatımından yoksun yaya ve atlı birliklerle yapılan bu harekât çok riskli idi ama Enver Pasa, başarıldığında Rusların bu cephede varlıklarının yok olmasının bu riske edeğeceğini düşünüyordu.

“SALGIN HASTALIK ENVER PAŞA’NIN HAREKÂTA GİRİŞMESİNE SEBEP OLMUŞTUR”

Enver Paşa’nın amacı kuzeyden kuşatıcı bir manevra yapılmasıydı. Kısaca 11. Kolordu ve 2. Nizamiye Süvari Tümeni düşmanı cepheden karşılayacak, 11.Kolordu Çatak-Pitkir hattından kötek istikametine ve Albay Hafız Hakki Pasa önderliğinde 10. Kolordu Bardız istikametinde düşmanı karşılayacaktı. Bunlara destek olarak 9. Ve 11. Kolorduların Sarıkamış, Selim-Sarıkamış hattına ilerlemesiyle üç taraftan geniş bir çevirme hareketine dönüşecek ve bu kıskaç altında Ruslar imha edilecekti. Kâğıt üzerindeki plana nazaran cephede malzeme ve iaşe ok noksandı. Mesela mevcut altı yıllık iaşesi için 88.000 ton buğday, çavdar ve arpa ihtiyacı olmasına karsın, Ordu ambarında 1.250 ton hububat vardı. Kışa girilmiş olduğu için erzağın gereği gibi taşınması, dağıtılması bir hayli güçtü. Bu güçlükte Rusların Karadeniz'deki donanma üstünlüğünün de pay vardı. Ruslar Zonguldak' bombalamak için 10 gemiyle denize açıldıklarında, doğuya erzak götürmekle görevli en büyük üç erzak gemisi Bahriahmer, Bezmialem ve Mithatpasa gemilerine rast gelmiş ve onları da batırmışlardır. Bunun yanında 4.000 tonluk Derne Gemisinin yine Ruslar tarafından batırılması da askerin erzaksız kalmasındaki bir diğer önemli etkendir. Bir iddiaya göre de erzağın az olması ve salgın hastalık olması Enver Paşa’nın hemen bir harekâta girişmesine sebep olmuştur.

SALDIRI, 23 - 29 ARALIK

Aralık: 11. Kolordu büyük yürüyüşüne baslar. 9. Kolordu Lafsor'a kadar uzanan ilk hedefine ulaşır. 10. Kolordu Oltu'nun Batisi-Narman hattına zorlukla ulaşır. Aralık: 11. Kolordu Rusların 4. Ermeni Tümeni ile karşılaşır.9. Kolordu Catak-Pitkir hattına ulaşır. 9.Kolordu'ya erlerin ikmalini mahallinden yapmaları, ve cephaneyi idareli kullanmaları emredildi.9. Kolordu'nun ikmal ve ulaştırma güçlükleri daha ikinci günden başlamış bulunuyordu. 10.Kolordu Oltu'yu ele geçirmeyi başardı.24 Aralık: 11.Kolordu'ya düşman karsı taarruzları devam etti.9. Kolordu Bardiz'a vardı. Hafız Hakki Pasa 10. Kolordu'ya 30.ve31. Tümenleri kendisi ile birlikte Kosor istikametindeki StominTugayının pesine takılması ve bir tümenin Bardiz'a ilerlemesini emretti. 10.Kolordu'nun büyük kısmı ile Kosor istikametinde geniş bir kuşatmaya girişmesi muharebe gücünün toplanmamasına ve geç kalınmasına sebep olmuştur ve netice olarak felaketin ana nedenlerinden birisi olmuştur.25 Aralık: 9. Kolordu Sarıkamış’a doğru geriledi. 9. Kolordu ikmal ve ulaştırma zorlukları yüzünden asker kaybetmeye başladı Plana göre 10. Kolordu'nun Kosor yolunda olması gerekiyordu, ama ağır koşullar altında Beyköy hattına erişmesi ancak gerçekleşmişti. Beyköy hattında 10.Kolordu üç kilometre yolsuz bir kar çölü olan Allahuekber Dağları’nda kendi düşmanını bulmuştu. Doğa her geçen saat 10. Kolordu kuvvetlerinin erimesine yol açıyordu. Saldırı kısmında açıklandığı gibi 10. ve 11. Kolordu Sarıkamış’a ulaşamadan erimiştir. 9.Kolordu tek başına Sarıkamış’a ulaşabilmiştir.

GERİLEME, 29 ARALIK- 15 OCAK

29 Aralık 1914: Sarıkamış’a girebilen 300 kişilik bir 9. Kolordu kuvveti de Ruslar tarafından geri atılmıştır Büyük kayıplar verilmiş ve 9. Kolordu'nun mevcudu azalmıştı. Müteaddit taarruzları başarısızlıkla sonuçlandı.

6 Ocak 1915: 3. Ordu karargâhı ateş altında kaldı. Hafız Hakki Paça geri geri çekilme emri verdi.

7. Ocak 1915: Kalan güçlerin Erzurum yolundaki yürüyüşü başladı.

Ordunun bu atak için görevlendirilen güçlerinden sadece %10'u başlama pozisyonuna geri ekilmeyi başardı.

10 Ocak 1915: 3.Ordu komutanlığını Enver Pasa, Tuğgeneral Hafız Hakki Paşa’ya devrederek İstanbul’a dönmüştür.”dedi