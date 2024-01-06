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İzmir'de deprem!

İzmir'de şiddetli bir şekilde hissedilen ve kısa süren bir deprem meydana geldi.
İzmir'de deprem! mask

Depremle ilgili açıklama yapan AFAD, depremin büyüklüğünün Ege Denizi Çandarlı Körfezi olduğunu duyurdu. Saat 14:53'te meydana gelen depremin büyüklüğü ise 4.2 olarak açıklandı.

06 Oca 2024 - 15:17 - Asayiş

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