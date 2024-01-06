Marmara için fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Marmara'nın güneyinde rüzgarın, güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor..Fırtınanın pazartesi gününün ilk saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.