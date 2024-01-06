Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Marmara'nın güneyinde rüzgarın, güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor..Fırtınanın pazartesi gününün ilk saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
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Marmara için fırtına uyarısı!
Öğle saatleri itibarıyla havanın güneşli olmasına rağmen Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için uyarı geldi. Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.