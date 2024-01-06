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Marmara için fırtına uyarısı!

Öğle saatleri itibarıyla havanın güneşli olmasına rağmen Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için uyarı geldi. Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı
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Marmara için fırtına uyarısı! mask

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Marmara'nın güneyinde rüzgarın, güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor..Fırtınanın pazartesi gününün ilk saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
# marmara

06 Oca 2024 - 15:28 - Gündem

Muhabir  Anadolu Ajansı

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