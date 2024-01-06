Kandıra'da köylüler Büyükakın ve milletvekillerine şikayet mektubu verdi

Kandıra'da Kayıplar Kooperatifinden süt alacaklarını alamayan köylülerin isyanını geçtiğimiz günlerde haberleştirmiştik. Kooperatifin eski başkanı olan eski AKP Kandıra ilçe başkanı ve AKP Kandıra Belediye Başkan adayı adayı Erol Ölmez'i sorumlu tutmuştu.

KÖYLÜLER DİRENDİ VE ALDI

Konuya ilişkin toplanıp açıklamalarda bulunan köylülerin direnişi karşılık buldu. Açıklamaların ardından borçlarını ödeyeceğini söyleyen kooperatifin mevcut başkanı İsmail Doğru 156 köylünün alacaklarını ödedi.

BÜYÜKAKIN VE VEKİLLERE TESLİM ETTİLER

Ancak kooperatif borcunu dönemin süt fiyatından ödediği için köylülerin mağduriyeti devam ediyor. Dün akşam gerçekleştirilen AK Parti Kandıra İlçe Danışma Meclisi’nde köylüler Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Milletvekillerine mağduriyetlerini ilettiler.

MÜDAHİL OLMANIZI İSTİYORUZ

Büyükakın ve vekillerin danışmanlarına teslim ettiklerini söyledileri şikayet mektubunda "Partinizin eski ilçe şimdi belediye başkan aday adayı olan Erol ölmez'in de bir dönem başkanlık yaptı kayıplar kooperatifine an şikayetçimiz basında da geniş yer bulmuştu. Haberlerin ardından Biz mağdurlara ödeme yapıldı ancak yıllar içinde alacağımızın değer kaybı karşılanmadı. Yani o gün 3 liraysa 3 liradan ödemesi yapıldı. Ancak o gün iyi para eden alacağımız bugün beş para etmiyor. Kayıplar kooperatifindeki mağduriyetimizin karşılanması için konuya müdahil olmanızı istiyoruz" dedi köylüler.