- Gündem

Kandıra'da köylüler Büyükakın ve milletvekillerine şikayet mektubu verdi

Kandıra'da süt alacakları için sesini çıkaran ve direnen köylüler alacaklarını aldılar ancak eski fiyattan. Dün gerçekleştirilen AKP meclisinde köylüler Büyükakın ve milletvekillerine şikayet mektubu verdiler

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Kandıra'da köylüler Büyükakın ve milletvekillerine şikayet mektubu verdi mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kandıra'da Kayıplar Kooperatifinden süt alacaklarını alamayan köylülerin isyanını geçtiğimiz günlerde haberleştirmiştik. Kooperatifin eski başkanı olan eski AKP Kandıra ilçe başkanı ve AKP Kandıra Belediye Başkan adayı adayı Erol Ölmez'i sorumlu tutmuştu.

KÖYLÜLER DİRENDİ VE ALDI

Konuya ilişkin toplanıp açıklamalarda bulunan köylülerin direnişi karşılık buldu. Açıklamaların ardından borçlarını ödeyeceğini söyleyen kooperatifin mevcut başkanı İsmail Doğru 156 köylünün alacaklarını ödedi.

BÜYÜKAKIN VE VEKİLLERE TESLİM ETTİLER

Ancak kooperatif borcunu dönemin süt fiyatından ödediği için köylülerin mağduriyeti devam ediyor. Dün akşam gerçekleştirilen AK Parti Kandıra İlçe Danışma Meclisi’nde köylüler Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Milletvekillerine mağduriyetlerini ilettiler.

MÜDAHİL OLMANIZI İSTİYORUZ

Büyükakın ve vekillerin danışmanlarına teslim ettiklerini söyledileri şikayet mektubunda "Partinizin eski ilçe şimdi belediye başkan aday adayı olan Erol ölmez'in de bir dönem başkanlık yaptı kayıplar kooperatifine an şikayetçimiz basında da geniş yer bulmuştu. Haberlerin ardından Biz mağdurlara ödeme yapıldı ancak yıllar içinde alacağımızın değer kaybı karşılanmadı. Yani o gün 3 liraysa 3 liradan ödemesi yapıldı. Ancak o gün iyi para eden alacağımız bugün beş para etmiyor. Kayıplar kooperatifindeki mağduriyetimizin karşılanması için konuya müdahil olmanızı istiyoruz" dedi köylüler.

# AK Parti Kandıra İlçe Danışma Meclisi, AKP, erol ölmez, Para, aday

06 Oca 2024 - 15:33 - Gündem

Muhabir  Cihat Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.581.615 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Akın a - Kandıra'lı köylü sorunlar çözülsün diye AKEPE'ye oy verdi, ne sorunları çözüldü, hemde mağduriyetleri devam ediyor. Yani bu ne demek AKEPE ile sürünmeye devam Ke.

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 06 Ocak 15:44

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL