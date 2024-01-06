Kocaeli Bilnet Okulları’nda ortaokul bursluluk sınavı yapıldı

Öğrencilerin rahat bir ortamda sınava katılabilmesi için planlama yapan Kocaeli Bilnet Okulları, öğrencileri için en uygun planlamayı yaparak, onlar için en rahat sınav atmosferini oluşturmak için, geniş zamana planlama yaparak öğrencilere kattığı değeri ortaya koydu.

BAŞARILARINA BAŞARI KATIYOR

Açıldığı günden bu yana LGS ve YKS sonuçları ile kitlesel bireysel başarıda hep zirvede olan Kocaeli Bilnet Okulları lise ve üniversite yerleştirme sonuçları ile Kocaeli’nin gözdesi olduğunu ortaya koymuştur. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında da ilkokula mülakatla; ortaokul ve liseye sınav ve PDR çalışmaları ile öğrenci alan Kocaeli Bilnet Okulları güçlü yönetim ve eğitim kadrosu ile başarılarına başarı katmaya devam ediyor.

YOĞUN İLGİ GÖSTERİLDİ

Kocaeli Bilnet Okulları 2024-2025 eğitim öğretim yılı için öğrenci ve velilerini ağırladı. Bugün uygulanan Bilnet’e Kabul Sınavlarına yoğun ilgi gösterildi.4-5-6-7’nci sınıfta okuyan öğrenciler için bugün sınava girerken; 8-9-10 ve11’inci sınıflarda okuyan öğrenciler için bursluluk sınavı 10 Şubat 2024 Cumartesi günü uygulanacak.