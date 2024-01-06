Emekli maaşında masadaki formüller: Kök maaş, en düşük aylık, refah payı ve seyyanen zam ne olacak?

Asgari ücret rakamından sonra TÜİK'in açıklamış olduğu altıncı ayın son enflasyon rakamıyla birlikte emekliye yapılacak zam oranları belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 37,57 zam hakkı elde etti. Buna rağmen asgari ücret ve memur maaşlarındaki yüzde 49'luk artış göz önüne alındığında belirli bir fark ortaya çıktı. Geçtiğimiz gün çıkan haberlerle birlikte oluşan farkın kapatılması nedeniyle çalışmalar başladı.
NTV'de yer alan habere göre; emeklilerin yaşam standartlarını korumak için alternatif planlar üzerinde çalıştığı bildirildi. Emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli aylığı için refah payı ve seyyanen zammın düşünülen formüller arasında yer aldığı öğrenildi.
MASADA NELER VAR?
Geçen yıllarda olduğu gibi tüm kesimlerin maaş zamlarında eşitlemeye gidilebileceği ifade edildi. Bir önceki
dönemde aradaki fark refah payı üzerinden yüzde 25'e tamamlanmıştı. Geçen yıl ise yüzde 30 zam oranı üzerinde eşitleme yapılmıştı.
Bu yıl da aynı uygulamanın yapılması halinde 12 puanlık fark refah payı ile tamamlanacak. Böylece emeklilerin zam oranı yüzde 49 üzerinden belirlenecek.
Seyyanen zam uygulaması durumunda ise maaşlara aynı miktarda Türk Lirası eklenecek. Fark, oran üzerinden değil Türk Lirası miktarı üzerinden karşılanacak.
Seyyanen zam uygulamasının özellikle kök emekli maaşı alanlar için bazı dezavantajları bulunuyor. Herkese aynı miktarda zam yapılması halinde düşük emekli maaşları alan kişiler sınırın altında kalmaya devam edebilir.
Mevcut durumda en düşük emekli maaşı 10 bin liranın üzerine çıkacak. Sınırın altındaki emekli maaşlarının da en düşük aylık maaşa eşitlenebileceği konuşuluyor.
NE ZAMAN BELLİ OLCAK?
Emekli maaş zamlarının netleşmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Meclis 16 Ocak'a kadar kapalı ancak düzenlemenin yasalaşması sonrası emeklilere maaş farkı ödenebilir.
Düzenlemenin önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda daha sonra TBMM Genel Kurulu'nda ele alınması gerekiyor. Meclis'ten geçtikten sonra ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masasına gidecek. Son olarak ise Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla resmen uygulamaya girecek.
Süreç göz önüne alındığında emekli maaş düzenlemesinin şubat ayına kalabileceği belirtiliyor. Bu durumda emekliler ocak ayında sadece enflasyon zammını alacak. Refah payı ya da diğer seçenekler şubat maaşlarına yansıyacak.
Kaynak: karar
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
ENGİN - yüzde 37 zam yapanlar utanmadımı
Erol41 - Emekli memurların geçen dönemden 8 ile 10 bin TL arasında hakkı gasp edildi seyanen bu unutulmaz inşallah
Hüsnü - Hadi ordan,utanmaz,millet 7500 ile ev geçindiriyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.