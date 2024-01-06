Diyanet'ten Volkan Konak'a suç duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş ve kuruma yönelik açıklaması nedeniyle şarkıcı Volkan Konak hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Diyanet'ten yapılan açıklamada, Konak'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek" görevinin kanunla kendisine tevdi edilen Diyanet İşleri Başkanlığı ve Başkanlığın en üst temsilcisi Ali Erbaş'ı rencide ederek kişilik haklarını ihlal ettiği savunuldu.

"DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİL"

Konak'ın paylaştığı metnin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10'uncu maddesi kapsamına uygun düşünce, eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırları içerisinde kalmadığı, tahkir edici, sert ve incitici mahiyette İslam dinini ve İslam dinine inananları aşağılayan, İslam dinine saldırı niteliğinde olduğu ve alenen hakaretlerde bulunulduğunun gayet açık olduğu ifade edildi.

'HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK' İDDİASI

Konak'ın söylediği sözlerin "hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarını oluşturduğu bildirilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

- Bu nedenle halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, hor görüp aşağılayan, nefret ve ayırımcılığa yol açan, toplumsal kutuplaşmaları körükleyen, milletin mukaddesatına saldıran ve inançlı insanların dini duygularını rencide eden, dini değerlere alenen hakaret eden ve aşağılayan Volkan Konak hakkında gerekli cezai takibatın yapılması suretiyle kamu davası açılmasını ve neticeden Başkanlığımıza bilgi verilmesini arz ve talep ediyoruz.

VOLKAN KONAK NE DEMİŞTİ?

Volkan Konak, Diyanet personelinin, eğlence mekanlarından alınan vergi ile maaş almasını eleştirerek "Maaş ve ödeneklerinize katkı olması için bir kadeh de sizler için içiyorum" demişti. Konak’ın paylaşımında şu ifadeler yer almıştı:

- Atatürk’ün kurduğu diyanetin, koltuğunu işgal eden zat; İnsanlığın hizmetine ücretsiz sunulan dini, maaşla icra etmek, eğlence ve de turizm alanında çalışan ve bu sektörlerin vergisinden maaş almayı içine sindirmek ancak sizin gibi bezirgan saltanatı süren kişilere yakışır.